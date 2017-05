Business Talk "Sind Unternehmen noch motivierbar"

04.05.2017, 23:23 Uhr

fand imeinorganisiert vonimstatt, wo über 120 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet aus der Industrie, dem Handelsbereich, aus dem Privatunternehmensbereich sowie aus der Architektenszene etc. teilnahmen.Dieser Event stand ganz unter dem Mottound wurde vonund seinem Team vonorganisiert. Der äußerst engagierte Obersteirische Unternehmer Marcus Köhl - Geschäftsführer der Fa Climacraft GmbH hat nicht nur unternehmerischen Mut bewiesen um in einen neuen größeren Standort mit Bürogebäude und Produktionshalle zu investieren, er hat auch das Herz am richtigen Fleck- den nicht umsonst ist sein Unternehmen in den letzten Jahren von 0 auf über 40 Mitarbeiterinnen angewachsen.

betonte in seiner Ansprache, das es ihm sehr freue, dass dieses Projekt welches in der 1 jährigen Rekordzeit vom Spatenstich bis zum Einzug auch von der Gemeinde Traboch von Anfang an gut angenommen wurde und ergänzte: „Hier entstand ein modernes, innovatives und praxisnahes Ausbildungszentrum für Lehrlinge in Klimatechnischen Berufen. Gerade in Zeiten des härter werdenden Wettbewerbs zählt fundierte und lebensumfassende Ausbildung mehr denn je!“ In der Projektentwicklung war natürlich auch die Anbindung an die Autobahn, sowie Nutzung am richtigen Ort als eine der wesentlichen Qualitätsmerkmale für die neue Standortwahl entscheidend.freut sich sehr die mittlerweile zur Gruppe angewachsenein derwillkommen zu heißen, und wünschte viel Kraft und wirtschaftlichen Erfolg.betonte in seinen Grußworten, das er das Unternehmen vor 2 Jahren erstmals kennenlernen durfte, und hier sei schon der Craftfunke rüber gekommen. Man spürt hier das viel Energie dahinter steckt, und das durch unternehmerisches Tun auch einiges entstanden ist.Als Höhepunkt dieses Events zählte Gast Speaker, er war nicht nur Skispringer, Dancing Star, und Organisator des Skifliegens am Kulm. Aktuell ist er auch Manager von Gregor Schlierenzauer und mit seinen Motivationsseminaren „Balanceakt zwischen Verstand und Intuition in Österreich omnipräsent. Auf Basis seiner jahrelangen Tätigkeit als aktiver Sportler und als Manager konnte er in einem hochinteressanten sehr authentischen Motivationsvortrag, welcher die Höhen aber auch Tiefen seiner Karriere sehr intensiv skizzierte, dem interessierten Publikum näher bringen, und so auch zum Nachdenken anregen. Einige Eckpunkte wie: das man Inspiriert sein sollte- für das was man tut, oder dass es keinen Erfolg gibt ohne Arbeit aber auch Macht und Geld oft uns den Weg zum Erfolg entziehen, oder das es egal ist was passiert – wichtig ist das es passiert, konnten sicher dazu beitragen das die teilnehmenden Unternehmen vieles für sich mitnehmen konnten. Mit dem Zitat „Happyness is not a Destination – is a Way of Life schlossseine Ausführungen.Zum Abschluss des offiziellen Teils zelebriertedie auch durch den Abend führte, noch die fünf wichtigsten Punkte des Netzwerkens und brachte so die Teilnehmer zum Tun!Mit der neuen Ausrichtung ist deretwas ganz Besonderes gelungen, „Das hat österreichweit Vorzeigecharakter. Dieist nicht nur ein aktives Unternehmen, sondern auch Innovations-Drehscheibe für die ganze Region, da waren sich alle Festgäste einig.