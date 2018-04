Grazer Türöffner für die ganze Welt: Businesslunch mit Martin Pansy von Nuki

26.04.2018, 07:00 Uhr

Wer Nuki nutzt, sperrt sein Türschloss mit dem Smartphone auf. Die Grazer Innovation ist auf Expansionskurs.

Es sind Momente, die jeder kennt: Man verlässt Wohnung oder Haus, und nur wenige Sekunden später macht sich Unsicherheit breit, ob die Tür auch wirklich zugesperrt wurde. Mit dem Einsatz von Nuki, einem intelligenten, nachrüstbaren Türschloss, sollen diese Probleme der Vergangenheit angehören, wie Gründer Martin Pansy der WOCHE erzählt.Mit der Gründung des Multimedia-Unternehmens "Up to Eleven" im Jahr 2012 verfolgten mein Bruder Jürgen und ich das Ziel, neuartige Produkte in globalen Nischen zu platzieren. Die Entwicklung eines Funk-Türschlosses hat dann zwei Jahre später unsere Ansprüche erfüllt.

Der Trend zur intelligenten Steuerung von Haushaltsgeräten war 2014 bereits abzusehen. Alles kann man im Smart Home miteinander verbinden, nur für den Zutritt zum Eigenheim gab es keine überzeugende Lösung. Da haben wir mit Nuki angesetzt.Das Nuki Smart Lock wird an der Innenseite der Tür am bestehenden Schließzylinder befestigt. Das Gerät dreht den Schlüssel an der Türinnenseite dann, wenn der Bewohner es möchte. Möglich ist das händisch oder über unsere Smartphone-App.In erster Linie ist es nicht mehr nötig, den Schlüssel in der Tasche dabei zu haben. Somit geht er viel schwerer verloren, was die Kosten für das Einsetzen eines neuen Schlosses ersparen würde. Außerdem kann man bis zu 100 digitale Zutrittsberechtigungen erteilen, so können auch Verwandte leicht in die Wohnung oder ins Haus kommen.Das ist mittels "Nuki Bridge" möglich: Via einer Smartphone-App kann man den Schließvorgang dann von jeder Örtlichkeit aus steuern.Grundsätzlich Privatanwender, dazu kommt der Tourismusbereich, die Logistik mit Paketlieferung nach Hause sowie der Pflegebereich, wo das Personal in Notsituationen leichter Zugang erhalten kann. Durch ein Protokoll, das über die App mitgeführt wird, wissen auch Angehörige, wer das Eigenheim betreten hat.Einerseits ist die Hardware-Sicherheit insofern gegeben, als Nuki an der Türinnenseite angebracht wird, der Sicherheitsgrad der Tür bleibt also aufrecht. Andererseits ist es im Bereich der Software schwer, die Verschlüsselung zu knacken, da immer nur Fragmente empfangen werden können.Natürlich war das nicht unwichtig. In erster Linie haben wir die Kampagne aber gemacht, um ehrliches Feedback zu unserer Idee zu erhalten. Das bekommst du nur, wenn Leute für etwas zahlen müssen.Das System ist simpel: Der Airbnb-Gast erhält einen Code, der das Türschloss für die Aufenthaltsdauer öffnet. Die Schlüsselübergabe fällt somit weg.Wir haben bewusst im deutschsprachigen Bereich begonnen, um uns in einem Kernmarkt zu festigen. Das Ziel ist, europäischer Marktführer in den großen Ländern zu werden, weitere Expansionsschritte sind aber natürlich angedacht.12. Jänner 1982 in HartbergStudium der Betriebswirtschaft nach Graz gekommen, wo er auch heute noch wohnt.hat er für einige Zeit in Großbritannien und den Vereinigten Staaten gelebt.hat Pansy bei sms.at, einem Urgestein der der heimischen Internetzszene, begonnen.die Geschäftsführung übernommen.von sms.at durch eine italienische Gruppe kauften Pansy und sein Bruder Jürgen die Anteile im Jahr 2012 zurück, diese wurden dann in das Unternehmen "Up to Eleven", das heute auch an Nuki beteiligt ist, eingebracht.fungiert Pansy als Geschäftsführer.verbringt er Zeit mit seiner Familie, zu der zwei kleine Kinder gehören., ist er am Tennisplatz zu finden. "Früher habe ich auch Landesliga gespielt."sehr häufig in ganz Europa unterwegs, "wir wollen ja neue Märkte erschließen."eines Geschäftsführers wächst man laut Pansy hinein. "Man sollte Eigenantrieb und genügend Motivation mitbringen, internationales Denken ist wichtig."möchte er weiterhin wohnen, da die Stadt für ihn die optimale Größe hat und man sehr schnell im Grünen ist.von Company Builder "Up to Eleven" wurde Nuki im Jahr 2014 gegründet.fungiert heute Martin Pansy, auch sein Bruder Jürgen ist mit an Bord. Dazu gibts noch drei weitere Mitarbeiter.das Start-up Noki (frei übersetzt: no key, kein Schlüssel) heißen.zum Handyhersteller Nokia, der eine Klagsdrohung lancierte, erfolgte die Umbenennung in Nuki.Nuki Smart Lock, das Basisgerät: Wird an der Innenseite der Tür angebracht. Nuki Bridge, Steuerung mit der Smartphone-App aus der Ferne, Nuki Fob, ein Bluetooth-Schlüsselanhänger und Nuki Box, einsetzbar bei Mehrparteienhäusern: Die Box macht aus der Gegensprechanlage ein smartes Türschloss.Münzgrabenstraße 92/4, contact@nuki.io