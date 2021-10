Feuerwehrjugend stellte sich Wissensprüfung in Söchau

Am Samstag, fand in Söchau der heurige Wissenstest der Feuerwehrjugend in Bronze, Silber und Gold des Bereichsfeuerwehrverband Fürstenfeld statt. Den nach wie vor geltenden COVID- Sicherheitsmaßnahmen Rechnung zu tragen , wurden die Mädchen und Burschen der einzeln Feuerwehren gestaffelt in die Volksschule Söchau einberufen. Unter der Leitung von Bereichsjugendbeauftragten Abschnittsbrandinspektor Franz Hanfstingl stellten sich insgesamt 152 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. , in sechs Stationen den Aufgaben und theoretischen Fragen, die unter anderem das Grundwissen im Bereich Fahrzeug- Gerätekunde, Dienstgrade, Knotenkunde , Funkdienst und Kleinlöschgeräte , sowie Formalexerzieren umfassten. Nach erfolgreichen Abschluss der einzeln Stationen wurde auf eine gemeinsame Schlusskundgebung verzichtet, die erworbenen Abzeichen : 43 Bronze, 40 Silber und 35 Gold , sowie beim Wissenstestspiel wurden 26 Bronze und 8 Silber gruppenweise übergeben, um große Ansammlungen von Feuerwehrmitgliedern zu vermeiden. Im Rahmen dieses Wissenstest konnte Bereichsjugendbeauftragter ABI Franz Hanfstingl auch Bereichsfeuerwehrkommandant OBR Gerald Derkitsch und dessen Stellvertreter BR Gerhard Engelschall begrüssen , die auch alle erfolgreichen Jungfeuerwehrkameradinnen und Kameraden zu ihren ersten Abzeichen gratulierten.