Wann kommen die Sternsinger? Wir informieren euch über die Sternsingeraktionen 2022 in der Region Fürstenfeld.

REGION FÜRSTENFELD. Die Spenden aus der Dreikönigsaktion zwischen Weihnachten und dem Heiligdreikönigtag am 6. Jänner kommen den indigenen Völkern im Amazonasgebiet zugute. In der Pfarre Ilz sind Kaspar, Melchior und Balthazar bereits am 27. und 28. Dezember unterwegs. Die Segensbotschaft wird in Großwilfersdorf am 3. und am 4. Jänner, sowie in Ottendorf am 4. und am 5. Jänner überbracht. Hausbesuche sind auch in Bad Blumau am 4. Jänner geplant. Die Häuser in der Pfarre Burgau/Burgauberg werden am 28. und 29. Dezember in Burgauberg und von 3. bis 5. Jänner in Burgau besucht.

Sternsingerpost

In Altenmarkt wird in den Haushalten eine Sternsingerpost verteilt. Ein "Platzsingen" findet am 6. Jänner um 10 Uhr beim Sportplatz-Kreuz und der Windisch-Kapelle, um 10.45 Uhr beim Pieber-Kreuz und beim Minitheater, um 10 Uhr bei der Speltenbacher Ortskapelle sowie in Hofberg und Julerltal, um 11 Uhr bei der Zügner-Kapelle, in Kohlgraben und beim ehemaligen Gasthaus "Zur schönen Aussicht" sowie um 11.30 Uhr bei der Bushaltestelle "Eisen Kohl" statt.

Chornissen in der Therme

In Bad Loipersdorf ziehen die Sternsinger am 1. und 3. Jänner durch den Ort, die Chornissen überbringen den Weihnachtssegen in der Therme Loipersdorf. Ein "Platzlsingen" gibt es auch in Söchau am 29. Dezember um 14 Uhr im Ort, in Söchauberg und in Tautendorf sowie am 30. Dezember um 14 Uhr in Spitzhart, Ruppersdorf, Schrammelberg und Aschbach.

In Fürstenfeld sind die Sternsinger von 3. bis 5. Jänner unterwegs.

Am 29. Dezember und am 4. Jänner erhalten die Bewohner von Übersbach königlichen Besuch. In der Stadtpfarre Fürstenfeld erfolgen die Hausbesuche von 3. bis 5. Jänner. Termine werden auch in den Schaukästen der Pfarren bekannt gegeben. Für die sichere Durchführung der Dreikönigsaktion wird ein eigenes Corona-Hygienekonzept umgesetzt.

