HARTBERG. Seit über 40 Jahren ist der Hartberger Bauernmarkt direkt vor dem Kloster am Europaplatz eine beliebte Anlaufstelle für regionalen Einkauf. Zahlreiche Direktvermarkter aus der Region versorgen die Bevölkerung jeden Dienstag und Freitag von 12 bis 17.30 Uhr beim Hartberger Bauernmarkt mit einem umfassenden Sortiment an regionalen, frischen, schmackhaften und gesunden Lebensmitteln.

Als kleines Danke für die vielen treuen Kunden wurde am Freitag, 8. Oktober, zu einem geselligen Herbstfest geladen. Auf dem (kulinarischen) Programm standen diverse Verkostungen, Woazbrotn, Kaffee, Wein und Sturm. Für musikalische Unterhaltung sorgte Anton auf seiner Steirischen, die jüngsten Besucher durften sich über kunstvolles Kinderschminken freuen. Bgm. Marcus Martschitsch und Kammerobmann-Stv. Rene Nöhrer nutzten die Gelegenheit, den Bauernmarkt-Standlern rund um Sprecher Gerald Kaiser für ihren Einsatz und ihr Engagement zu danken.