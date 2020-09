Auf Initiative von Anna Posch findet ab sofort jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 11 bis 16 Uhr in St. Johann in der Haide (zwischen dem Gemeindeamt und der Volksschule) ein Bauernmarkt statt. 12 Direktvermarkter aus der Region sowie die Lebenshilfe Hartberg bieten eine reichhaltige Produktpalette, die unter anderem Brot und Gebäck, Mehlspeisen, Fleisch, Eier, Mehl, Gries, Milchprodukte, Obst und Gemüse, Blumensträuße, Öle, Schafprodukte, Müsli, Fruchtprodukte, Honig, Bohnen und Linsen sowie Hanfprodukte umfasst.

Anlässlich der offiziellen Eröffnung dankte Bgm. Günter Müller der Initiatorin und Organisatorin Anna Posch für ihren Einsatz und wünschte den Direktvermarkten den notwendigen wirtschaftlichen Erfolg. Für den Segen Gottes für das neue Projekt und alle Beteiligten sorgte Vikar Mario Brandstätter, musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Sabine und Florian Unterberger. Unter den ersten Kunden waren auch Kammerobmann Herbert Lebitsch, Vzbgm. Walter Berghofer, Gemeinderat Stefan Unger, Seniorenbund-Bezirksobmann Florian Kohlhauser und Amtsleiter Christian Kohlhauser. Der nächste St. Johanner Bauernmarkt findet am Freitag, 18. September statt.

Achtung! Ganzjährig, auch bei Schlechtwetter.