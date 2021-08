Hunderte Freunde und Wegbegleiter, an der Spitze Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vizekanzler Werner Kogler, Landtagspräsidentin Manuela Khom sowie die Landesräte Juliane Bogner-Strauß, Johann Seitinger und Christopher Drexler, nahmen Abschied von Landesrat a.D. Erich Pöltl, der am 30. Juli im 79. Lebensjahr verstorben ist. Sämtliche Trauerredner, an der Spitze LH Schützenhöfer, erinnerten in bewegenden und sehr persönlichen Worten an den langjährigen Agrarlanderat, der sich durch seine Bodenständigkeit, seinen Humor, sein Verhandlungsgeschick und seinen Einsatz für die Menschen auszeichnete. Besonderer Dank galt der Familie, allen voran Gattin Berta, die ihm mehr als 56 Jahre treu zur Seite gestanden ist.

Den Trauergottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Lebing zelebrierte der Hartberger Stadtpfarrer Josef Reisenhofer, der in seiner Predigt davon ausging, dass Erich Pöltl sicher bald vom „Landesrat zum Himmelsrat“ werden wird.