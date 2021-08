Nach Klagenfurt, Villach, St. Veit und Feldkirchen eröffnet die "Burger Boutique" nun einen Standort in Hartberg. Mit der WOCHE kannst du jetzt 2x einen 50 Euro-Gutschein für das neue Burger-Lokal gewinnen!



HARTBERG. Von Burgern, Pommes, Burritos über Wraps bis hin zu zahlreichen vegetarischen Gerichten - das alles und noch viel mehr - findet sich in der vielfältigen Speisekarte der neuen Burger Boutique in der Ferdinand-Leihs-Straße 45 in Hartberg. Ob ein Veggieburger mit gegrilltem Halloumi und Grillkäse, Bacon Bomb Burger oder Alpe Adria Bowl - Sowohl Fleischgenießer als auch Vegetarier kommen hier voll auf ihre Kosten. Neben den köstlichen Burgerkreationen gibt es auch selbstgemachte Limonaden, Cocktails und vieles mehr.

Neueröffnung am 6. August

Bei der Eröffnungsfeier heute, 6. August um 17 Uhr erwartet alle Gäste eine spektakuläre Grillfeier mit den Spezialitäten der Burger Boutique, kalte Getränke und Live Musik .

Gewinnspiel

2x einen 50 Euro-Gutschein für die Burger Boutique in Hartberg gewinnen:

Gewinnspiel Burger Boutique

Vom Streetfood zur Boutique

Alles begann Ende 2016 mit Streetfood, Märkten, Catering und Musik Festivals. „In den letzten Jahren waren wir mit unserem #Foodtruck, #Foodtrailer und #Stände auf mehr als 300 unterschiedlichen Events unterwegs. Mit unserer Burger Boutique wollen wir den Genuss unserer Spezialitäten nun auch nach Feldkirchen bringen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Gäste mit Kreativität, Liebe und qualitativ hochwertigen Zu-taten zu verwöhnen und sie in zufriedene „Foodies“ zu verwandeln“, verrät Inhaber Baran Umit sein Erfolgsgeheimnis. Künftig soll es auch einen Lieferservice und einen To-Go Service geben.

Kontakt

Reservierungen unter: 0676/910 6621

Infos auf www.burger-boutique.at

Facebook: www.facebook.com/burgerboutiquehartberg