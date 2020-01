Echte Handarbeit: Seit fünf Jahren entstehen in der Nähwerkstatt des Carla Ladens Hartberg Kleider, Umhänge und Kronen für Sternsinger.

Dass man im Carla Laden der Caritas in Hartberg Second-Hand Kleidung, Schuhe, Möbel aber auch Lebensmittel kaufen kann, ist bereits bekannt. Dass in den Carla-Räumlichkeiten in der Michaeligasse jedoch auch Kleider für die Sternsinger entstehen, wissen nicht viele. Seit fünf Jahren werden in der hauseigenen Nähwerkstatt Kleider, Umhänge, Kronen und Co. durch das sozial-integrative Caritas-Arbeitsprojekt IdA (Integration durch Arbeit) gefertigt. "Damals gab es aufgrund der Triumpf-Schließung in Hartberg zahlreiche Frauen, die auf Jobsuche waren. Die Idee war Transitarbeitsplätze für einige dieser Frauen durch eine neue Sparte unseres Angebotes zu schaffen", erklärt Gerlinde Schiester von IdA Hartberg.

Kleider, Kronen und Umhänge entstehen durch echte Handarbeit.

Auf Individuelle Kundenwünsche wird eingegangen

Neben den Benediktinerinnen in Oberösterreich und drei Firmen in Wien ist das Hartberger Arbeitsprojekt der einzige Anbieter an Sternsingerbekleidung in der Steiermark - noch dazu eines, das in ein Beschäftigungsprojekt integriert ist. Im vergangenen Jahr konnten 30 Pfarren mit Sternsingerbekleidung ausgestattet werden. 141 Kronen, 94 Kleider, 70 Umhänge, 56 Tücher und 35 Kronenzacken wurden von den Mitarbeiterinnen im letzten Jahr gefertigt. Auch für heuer sind wieder zahlreiche Bestellungen eingegangen.

Die Mitarbeiter der IdA-Nähwerkstatt in Hartberg sind bereits ein eingespieltes Team.

"Bereits im Jänner, kurz nach Heiligen Drei König gehen bereits die erste Bestellungen für das neue Jahr ein", freut sich IdA-Leiterin Andrea Fiala. Hochsaison für die Fertigung sei jedoch Oktober bis Dezember. "Da wir nach Auftrag arbeiten und keine Standardware anbieten, können wir auf individuelle Wünsche unserer Kunden sehr gut eingehen", so Fiala. Dafür sei jedoch viel Vor- und vor allem Recherchearbeit nötig gewesen.

Vor allem beim Fertigen der Kronen ist echte Fingerfertigkeit gefragt.

Fingerfertigkeit ist gefragt

Drei Mitarbeiterinnen kümmern sich in der Nähwerkstatt Hartberg um das Nähen und Fertigen der Bekleidung. Die Kleider und Umhänge werden mit einem individuellen Schnittmuster in den christlichen Grundfarben rot, gelb, grün und violett gefertigt. Die größte Herausforderung ist jedoch die Krone. "Da alles per Hand gemacht wird, bedarf es sehr viel Fingerfertigkeit", erklärt Mitarbeiterin Jannette, dass auf Qualität großen Wert gelegt wird und darum jeder Handgriff sitzen muss. Damit die Kronen jedem Wind und Wetter stand halten entwickelte man sogar eigene knickfreie Kronenzacken. Auch Zusatzutensilien wie Geldkassen, Dreikönigssterne und Co. sind in Hartberg erhältlich. Wenn nicht gerade an der Sternsingerbekleidung gearbeitet wird, werden auch Ministrantenkleider gefertigt und eine Änderungsschneiderei angeboten.

