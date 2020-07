Stadtgemeinde, Werbegemeinschaft und Tourismusverband schnüren ein 50.000 Euro-Konjunkturpaket zur Belebung der städtischen Wirtschaft.



Gemeinsam mit Volker Meier, Obmann der ARGE Werbegemeinschaft, Markus Jahn, Vorsitzender des Tourismusverbands und Gemeinderat Gregor Sommer, designierter Kulturreferent der Stadtgemeinde, präsentierte der Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost im Restaurant des Freibads Fürstenfeld ein 50.000 Euro-Konjunkturpaket zur Belebung der städtischen Wirtschaft. Es gehe in der aktuellen Situation um den Zusammenhalt und um eine Bündelung der Kräfte zur Steigerung der lokalen Wertschöpfung, sowohl in der Innenstadt als auch an der Peripherie:

"Wir sind eine Gemeinde, wir müssen Fürstenfeld als Ganzes sehen", mahnte Bürgermeister Franz Jost ein. Der Fokus der Aktivitäten wird neben einer Konzertreihe im Grabher-Haus und samstäglichen Platzkonzerten auf dem Hauptplatz im Kulturbereich auf eine 30.000 Euro-Gutscheinaktion mit einem „Sommer-Zehner“ gelegt.

10 Euro für 100 Euro

"Wir verschenken ab 01. August 30.000 Euro. Das ist nur durch den Schulterschluss von Stadtgemeinde, Tourismusverband und Werbegemeinschaft möglich", spricht Volker Meier von einer Unterstützung in zweierlei Hinischt. Zum einen soll die Bevölkerung, die vor Ort kauft, unterstützt werden, zum anderen profitieren die regionalen Unternehmen. Mit der Gutscheinaktion für Nutzer der mittlerweile bestens etablierten Fürstenfeld-App "Cities" erhalten Kunden in den teilnehmenden Betrieben bei einem Einkauf von 100 Euro einen Gutschein über 10 Euro. Dieser "Sommer-Zehner" behält bis 30. September seine Gültigkeit. Begleitet wird die Initiative von einem offensiven Marketing, in welches bis zu 10.000 Euro investiert werden.

Betriebe fördern

Die seit nunmehr zwei Jahrzehnten boomenden langen Einkaufsdonnerstage im Juli und August mit über 10.000 Besuchern je Abend mussten aufgrund der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen im heurigen Sommer ausgesetzt werden. Stattdessen erhalten jene Betriebe, die in einer Dreier-Kooperation eine eigene Veranstaltung durchführen wollen, eine Förderung aus den Budgetmitteln der Werbegemeinschaft. In den Beherbergungsbetrieben des Thermenlands wird zudem ein "Fürstenfelder Sommer-Bonusheft" mit Gutscheinen für diverse Attraktionen und Teilnahmebetriebe aufgelegt. Die Verteilung, wie Tourismusvorsitzender Gemeinderat Markus Jahn schildert, übernimmt der Tourismusverband.

Sommer-Zehner:

• 30.000 Euro-Gutscheinaktion für Nutzer der Cities-App

• 10 Euro-Gutschein ab 100 Euro Einkaufswert

• gültig in allen Geschäften mit Sommer-Zehner-Aufkleber

• Sommerbonusheft mit Aktionen, erhältlich bei Beherbergern im Thermenland