HARTBERG. Bei der letzten offiziellen Dienstbesprechung von Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer mit Referats- und Bereichsleitern kurz vor Weihnachten wurde ihm von seinen leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Korb mit heimischen Produkten sowie ein Spendengutschein in Höhe von 615 Euro für den Kinderfonds des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld überreicht.

Aus dem von Bezirkshauptmann Wiesenhofer eingerichteten Kinderfonds werden unverschuldet in Not geratene Kinder und Familien im Bezirk rasch und unbürokratisch unterstützt. Verwaltet wird der Fonds von den behördlichen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, welche im Zuge ihrer Arbeit leider öfters auf hilfebedürftige Kinder und Familien stoßen. Das Spendenkonto des Kinderfonds des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld ist IBAN: AT 62 2081 5000 4093 5736.