Im laufenden Jahr sind im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mehrere Projekte im Bereich Straßen- und Brückensanierungen geplant.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. Die Steiermärkische Landesregierung hat für das Jahr 2022 wieder weitreichende Sanierungsmaßnahmen auf den steirischen Straßen beschlossen. In Summe stehen dafür heuer 79,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Zehn Millionen Euro



Rund zehn Millionen davon sind für die Region Oststeiermark reserviert.„Damit können wir im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, großteils in Kofinanzierung mit den jeweiligen Gemeinden, wieder mehrere, dringend anstehende Projekte in Angriff nehmen", freut sich Günther Gaugl, Leiter des Referates Straßenbau und Verkehrswesen in der Baubezirksleitung Oststeiermark.

Günther Gaugl: „Im laufenden Jahr sind zahlreiche Projekte geplant.“

Foto: KK

hochgeladen von Alfred Mayer

In der Bezirkshauptstadt Hartberg wird die B 50 vom Kreisverkehr beim Arbeitsmarktservice bis zum Kreisverkehr bei der Lagerhaus-Einfahrt Wechselgau saniert. Stadteinwärts wird ein Geh- und Radweg errichtet, stadtauswärts führt der Geh- und Radweg über den Bahnhof und die St. Johanner Straße. Weitere Projekte betreffen die Sanierung der Ortsdurchfahrt Ilz sowie die Planung der Ortsdurchfahrt in Neudau inklusive Geh- und Radweg sowie Kreisverkehrsanlage.

Weitere Kreisverkehrlösungen

In Pinggau errichtet die Gemeinde an der B 54 (Bereich Feuerwehrhaus) eine Kreisverkehrsanlage, in Rohrbach an der Lafnitz ist eine Kreisverkehrsanlage im Bereich Shell-Tankstelle und Einfahrt zur Firma Rubner Holzindustrie (RHI) vorgesehen.

Sind Sie mit dem Zustand der heimischen Straßen zufrieden?

Dazu kommen einige laufende Projekte, die heuer fertiggestellt werden – konkret geht es um den Geh- und Radweg inklusive Querungshilfe an der B 50 bei der Ortseinfahrt St. Johann in der Haide, die Ortsdurchfahrt Vorau im Bereich Hofmühlbrücke (Fahrbahn- und Brückensanierung sowie Geh- und Radweg) sowie die Belagsanierung der L 406 (Schlofferecker Landesstraße) in Pöllau von der Kirchenackersiedlung bis zum Kreisverkehr Richtung Pöllauberg.

Krumbachbrücke wird saniert

Ebenfalls auf der Agenda stehen die Sanierung der Krumbachbrücke auf der B 54 im Ortsgebiet von Dechantskirchen (knapp 2 Millionen Euro) und die Sanierung der Hochstraßenbrücke zwischen Stögersbach und Ehrenschachen (Überführung der B 54).

Landesbaudirektor Andreas Tropper, LH-Stv. Anton Lang und Franz Zenz (Straßenerhaltung) präsentierten die Maßnahmen.

Foto: Land Stmk./Frankl

hochgeladen von Alfred Mayer

„Mir ist es ein großes Anliegen, dass das steirische Straßennetz bestens für die Zukunft gerüstet ist. Das ist für die steirische Wirtschaft und die vielen Pendlerinnen und Pendler von großer Bedeutung. Mit diesem Budget werden wieder wichtige Maßnahmen gesetzt“, so Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

Das könnte dich auch interessieren:



2 Millionen Euro für Gemeinden in Hartberg-Fürstenfeld