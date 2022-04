Die Gemeinde St. Johann in der Haide lud zum Rechnungsabschlussessen in den Erlebnisheurigen „Zum Kellerschlössl“.

ST. JOHANN IN DER HAIDE. Der positive und einstimmig beschlossene Rechnungsabschluss der Gemeinde St. Johann in der Haide wurde auch heuer – nach coronabedingter Zwangspause - wieder zum Anlass genommen, zu einem gemeinsamen Essen in den Erlebnisheurigen „Zum Kellerschlössl“ Fam. Zaunschirm in Unterlungitz zu laden. Bgm. Günter Müller freute sich dazu neben den Mitgliedern des Gemeinderates und den Gemeindemitarbeitern mit ihren Partnern auch zahlreiche Gemeindebewohner und Personen begrüßen zu können, die sich in besonderer Weise um die Gemeinde verdient machen.

Bgm. Günter Müller sagte "Danke".

Foto: Alfred Mayer

„Mit dieser Einladung wollen wir seitens der Gemeinde ein kleines Danke für die vielen und Leistungen sagen, die zum überwiegenden Teil ehrenamtlich erbracht werden. Ganz besonderer Dank galt der langjährigen Leiterin des Pfarrkindergartens Helga Unger, die ihren wohl verdienten Ruhestand angetreten hat, und Anna Schadl aus Unterlungitz, die seit vielen Jahren die Unterlungitzer Kapelle betreut.

