Die langen Einkaufsdonnerstage in Fürstenfeld bereit für den Sommer: Shoppen, Bummeln, Schauen und Genießen heißt es ab den 14. Juli.

FÜRSTENFELD. Mit fünf „Langen Einkaufsdonnerstagen“ wird heuer der Sommer so richtig heiß in Fürstenfeld. Das Stadtmarketing und die Stadtgemeinde werden an diesen fünf Tagen die Innenstadt in ein Paradies für Besucherinnen und Besucher verwandeln. Dazu servieren die Wirte der Stadt feinste Kulinarik, umrahmt werden die Abende, an denen ein südländisch anmutendes Fürstenfeld alle Facetten seines unverwechselbaren Charmes spielen lässt, von dezenter Musik.

Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet

Die Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet und bieten mit speziellen Angeboten, Schnäppchen und Verkaufsständen eine einzigartige Einkaufsatmosphäre. Begleitet werden die Langen Donnerstage von zahlreichen Attraktionen, Gewinnspielen, Autoausstellungen und Live-Musik.

Nach "Ladenschluss" ist musikalisch sehr viel geboten. Am 14. Juli wird "Berenice“ und die Band "Sun DNA" Fürstenfeld einheizen, am 21. Juli sorgt "Vlado Blum & Gabi Jahn“ für tolle Stunden und am 28. Juli spielt "Die Johnny Suede Band", "SterzGötterGatten" groß auf. "Robert Tesas & Friends" sowie Erich Frei werden den 4. August musikalisch begleiten. Zum Abschluss spielt die Band "SIX GIN".

Tausende Leute Strömen jährlich zu diesen langen Einkaufsdonnerstagen nach Fürstenfeld.

Foto: WW

hochgeladen von Patrick Pfeifer

Jahrmarktstimmung

Im Kinderparadies in der Dr. A.-Heinrich-Straße erwartet die Kinder eine erlebnisreiche Kinderanimation. Eine Jahrmarktstimmung wird es am Hauptplatz mit Karussell und Ringelspiel, Woazbrotn und Steckerlbrot-Backen geben.

Zum Auftakt am 14. Juli wird die Feuerwehr Fürstenfeld eine Leistungsschau abhalten und die VESPA Night steigt am Hauptplatz. Der Sportklub Fürstenfeld wird am 21. Juli mit einem eigenen Stand vertreten sein, auch das Bundesheer präsentiert wieder einen Teil seines Leistungsspektrums am 4. August.

