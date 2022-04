Wetter für Hartberg-Fürstenfeld

Anzeige

Grafendorf organisiert derzeit ein Fest des Miteinanders unter allen ortsansässigen Vereinen. GRAFENDORF. Von der FF über den Sportverein bis hin zur Musikkapelle, beteiligen sich zahlreiche Vereine am geplantem „ Grafendorfer Standlfest“, um das Ortsleben nach einer sehr belastenden und anstrengenden Zeit der Pandemie wieder zu beleben. An allen Ecken und Winkeln rund um den Marktplatz soll es kulinarische und vor allem regionale Produkte zum Genießen und Gustieren an den vielen...