Wetter für Hartberg-Fürstenfeld

Der nächste Sommer kommt ganz bestimmt: Stubenberg am See liegt in den Startlöchern für die 51. Badesaison. STUBENBERG AM SEE. Stubenberg am See hat sich für die Sommersaison 2022 "herausgeputzt". Zigtausende Gäste werden wieder am größten von Menschenhand geschaffenen Badesee, in der Tierwelt Herberstein, in den drei Schlössern Schielleiten, Herberstein und Stubenberg erwartet. Zum bunten Veranstaltungsreigen kommt ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Noch bis 31. Mai sind Saisonkarten...