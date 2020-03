Zum Austritt von Maximilian Fischl aus der FPÖ

Der Name Maximilian Fischl ist wohl den meisten Fürstenfeldern, so auch mir, ein Begriff. Nicht nur wegen seinem berühmt-berüchtigten Vater, dem Immobilienkrösus und ehemaligen FPÖ/BZÖ-Nationalratsabgeordneten Harald Fischl, sondern auch durch seine Funktionen als Bezirksjugendsprecher der FPÖ sowie als Bundesvorstandsmitglied und Bezirks- und Stadtjugendobmann der Freiheitlichen Jugend.

Ebendiese Funktionen hat Herr Fischl jetzt also zurückgelegt und ist mit sofortiger Wirkung auch aus der FPÖ sowie aus der Freiheitlichen Jugend ausgetreten. Als Begründung für diesen plötzlichen Rückzug nennt er die kürzlich aufgekommenen Anschuldigungen, dass der freiheitliche Spitzenkandidat einer benachbarten Gemeinde auf der Online-Plattform Steam unter Nazi-Pseudonymen („Heinrich Himmler“, „Adolf Hitler der Führer“) aktiv gewesen sein soll. Damit habe sich dieser laut Fischl „offensichtlich mit nationalsozialistischem Gedankengut identifiziert“, welches sich mit seiner (Fischls) Weltanschauung nicht vereinbaren lasse.

So weit, so gut, oder? Endlich ein FPÖ-Politiker, der Rückgrat beweist, die ständig wiederkehrenden „Einzelfälle“ nicht toleriert und jetzt aus Gewissensgründen die Konsequenzen zieht, da er in einer leitenden Funktion nicht für solche Inhalte stehen kann und will. Könnte man zumindest denken - genau so wurde es von den Medien, welche darüber berichteten (u.A. DerStandard, Kleine Zeitung, Kronenzeitung, ORF), auch dargestellt. Fischls “Spin” wurde praktisch unreflektiert aus seiner Presseaussendung übernommen. Wer sich allerdings ein bisschen genauer mit der Materie beschäftigt (bzw. Fischls OTS bis zum Ende durchliest) und die beteiligten Personen ein wenig besser kennt, der könnte hinter dem Rücktritt noch andere, weniger edle Motive vermuten.

Dass Herr Fischl genau dieses Vorkommnis als Anlass zum Rücktritt nimmt, und nicht etwa die Ibiza-, die Liederbuch-, die Rattengedichts- oder die Spesenaffäre, oder einen der anderen unzähligen Einzelfälle, die seit seiner Wahl zum Fürstenfelder RFJ-Obmann vor knapp drei Jahren “passiert” sind, ist zwar etwas verwunderlich, aber an sich noch nicht verdächtig.

Aber gerade jene Affären, in welche Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache verwickelt war, scheinen für die Familie Fischl gar kein Anlass zur moralischen Selbstreflexion zu sein.

Denn wenn man Fischls Presseaussendung, wie bereits erwähnt, bis zum Ende durchliest (was bei 135 Wörtern nicht gerade den größten Aufwand darstellt), stößt man auf diesen sehr interessanten Satz:

“Auch das Verhalten der freiheitlichen Verantwortungsträger gegenüber der Familie Strache gibt Anlass, den Freiheitlichen kein Vertrauen mehr zu schenken.”

Für den geübten Leser kommt dieser Satz ein wenig aus dem Nichts. Immerhin geht es in der Presseaussendung sonst nur über die Nazi-Pseudonyme auf Steam und Fischls Ablehnung von nationalsozialistischem Gedankengut - was genau hat Herr Strache damit zu tun? Warum empfindet Herr Fischl es für notwendig, den ehemaligen Vizekanzler und Ibiza-Filmstar hier zu erwähnen? Welches Motiv könnte ein (Jung-)Politiker haben, aus der FPÖ auszutreten und sich bei Strache einzuschleimen? Moment, kennt man das nicht bereits?

Man muss wahrlich kein Politologe auf Filzmaier-Niveau sein, um dahinter eine Anbiederung an die DAÖ oder eine zukünftige Liste Strache zu sehen. Aus reinem Mitleid mit dem armen, zu Unrecht von der FPÖ verstoßenen Heinz-Christian, wird Herr Fischl diesen Satz zumindest wohl kaum in seiner Presseaussendung untergebracht haben. Der Verdacht verhärtet sich, wenn man erfährt, dass Fischls Vater Harald, einst ein enger Vertrauter Jörg Haiders, zunächst Mediator zwischen FPÖ und Strache gespielt hatte und zuletzt auch beim Neujahrstreffen der DAÖ, wo Strache einen “Gastauftritt” hatte, nur wenige Plätze neben Strache selbst Platz gefunden hatte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Dass Fischl Senior gute Kontakte zu Strache hat, und unter Umständen mit einem Einstieg in die neue Liste liebäugelt, wirkt also sehr wahrscheinlich. Allerdings wäre die Optik, wenn Fischl Senior mit Strache und dem DAÖ gegen die FPÖ hetzt, während Fischl Junior dort einige Positionen innehat, doch eher suboptimal - weshalb Fischl Junior wohl schon seit längerem nach einem Vorwand sucht, die FPÖ möglichst elegant zu verlassen. Der Spitzenkandidat aus der Nachbargemeinde hat ihm dafür den perfekten Vorwand geliefert: Herr Fischl kann sich öffentlich als gewissensguter Mensch verkaufen und seine Weste somit von allerlei FPÖ-Verfehlungen reinwaschen. Ob er selbst auch zur DAÖ geht, weiß nur er und vielleicht einige Vertraute - Auf jeden Fall aber ebnet er seinem Vater damit den Weg, mit Strache weiterhin gegen die Freiheitlichen zu schimpfen, ohne scheinheilig und unehrlich zu wirken.

Herrn Fischls Rücktritt hat also kaum etwas mit Gewissensgründen oder unterschiedlichen Wertevorstellungen zu tun, sondern geschah schlicht und einfach aus politischem Kalkül und plumpen Opportunismus. Es wäre wünschenswert, wenn diese offensichtliche Tatsache auch von den Medien anerkannt und berichtet werden würde, anstatt Herrn Fischls Wortlaut mit Ausnahme des Strache-Satzes praktisch 1:1 zu übernehmen.