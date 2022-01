Seit vielen Wochen nehmen immer mehr Menschen donnerstags abends auch am

Hartberger Friedens-Spaziergang für Menschenwürde, Selbstbestimmung und Meinungsfreiheit teil.

Warum berichtet die "Woche HARTBERG" nicht darüber?

Ist diese Minderheit von vielleicht kritischeren Menschen, die möglicherweise Ungereimtheiten in Politik und Gesellschaft hinterfragen, und Dies lautstark friedlich kundtun wollen, es nicht wert, darüber zu berichten?

Wo doch selbst Redakteur Alfred M. selbst, am Donnerstag 20.01.2022 sich unter die Menschenmenge mischte.

Ist es eventuell peinlich, über Menschen unter uns zu berichten, oder daran zu erinnern, dass es doch auch noch viele gesunde Menschen unter uns gibt, die aufgrund der (schikanösen ?) "2G-Regel" nirgends mehr hindürfen, außer in die Arbeit, zum Lebensmittel-Einkauf und, wer mutig genug ist, vielleicht gerade noch zu einem Protestmarsch hinzugehen? Und Diese gravierenden Einschränkungen bereits seit mehr als 63 Tagen hinzunehmen haben, mit der immer wieder folgenden 10-tägigen Verlängerung ohne End-Datum?

Darf man überhaupt noch Fragen stellen?

Geht es im politischen Geschehen überhaupt noch um Gesundheit ? (oder "DIE Krankheit")?

Werden WIR bloß gut abgelenkt und beschäftigt? Und im Hintergrund werden ganz andere Entscheidungen getroffen?

Haben wir Zugang zu Informationen und Transparenz?

.....Naja, immerhin könnte der "Spaziergang" am vergangen Donnerstag doch berichtenswert sein: Denn erstmalig seit den vielen Wochen gab es seitens der Polizei (die bisher den Spaziergang immer gut begleitet und die Menschen im Strassenverkehr vorbildlich beschützt hat) endlich doch einige Anzeigen wegen NICHTEINHALTUNG der Maskenpflicht......

Möge ein respektvolles Miteinander der Menschen in unserer Gesellschaft (wieder) zum Alltag werden!

Möge Leichtigkeit, Freude und Wertschätzung in unsere Köpfe (und Herzen) vordringen und der anscheinend vorhandenen Überforderung und Schwere weichen.

Ich glaube fest daran!