NEUDAU. Der Theaterverein Mittleres Lafnitztal meldet sich mit einer mörderischen Komödie zurück. Bereits der Titel "Mord, Mörder, am Mörderischsten" verspricht spannende Unterhaltung mit Angriff auf die Lachmuskeln. Die Premiere findet am Freitag, den 29. April 2022, um 19.30 Uhr in der Lebenshilfe Neudau statt. Der Reinerlös wird in gewohnter Manier einem guten Zweck gespendet.

Erfolgsversprechendes Ensemble

Nicht nur der Titel des Stücks, auch die Besetzung der Rollen stellt einen unterhaltsamen Theaterabend in Aussicht: Armin Hackl, Helga Pfingstl, Simon Koch, Annemarie und Christina Bauer, Andreas Koch, Daniela Schwarz und Christian Six. Die meisten von ihnen sind bereits "alte Hasen" auf der Bühne, die sich schon längst in unsere Herzen gespielt haben. Regie führt Sabine Schwarz, für reibungslose Textabläufe sorgt Souffleuse Gabi Scheucher. Die Technik fest im Griff hat Jochen Sabara.

Wenn es anders kommt, als man plant

Die Kriminalkomödie von Anke Kemper handelt von den Freunden Jochen (Armin Hackl) und Manfred (Simon Koch), die sich ihrer Ehefrauen entledigen wollen. Um nicht auf das Vermächtnis ihrer beiden wohlhabenden Frauen verzichten zu müssen, beschließen die beiden, jeweils die Ehefrau des anderen zu töten. Dadurch hat der Ehemann die Möglichkeit, sich ein wasserdichtes Alibi zu beschaffen. Doch schon der erste Mordanschlag an der energischen Kunigunde, gespielt von Helga Pfingstl, geht gehörig schief. Noch dazu hat sie der Schlag auf den Kopf zu einer liebenden Ehefrau gemacht. Obendrein hat Jochen auf seiner Alibi-Tour eine neue Bekanntschaft gemacht, die dann auch noch unangemeldet auftaucht, um den armen Witwer zu trösten. Die Kommissarin (Christina Bauer), der neugierige Nachbar (Andreas Koch), die Haushälterin (Daniela Schwarz) und der Chauffeur (Christian Six) werden unweigerlich in die Geschehnisse verwickelt und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Termine

Freitag, 29. April 2022, 19:30 Uhr (Premiere)

Sonntag, 1. Mai 2022, 18:00 Uhr

Mittwoch, 4. Mai 2022, 19:30 Uhr

Samstag, 7. Mai 2022, 19:30 Uhr

Sonntag, 8. Mai 2022, 18:00 Uhr