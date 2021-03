Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Verein Wir für das Haus der Frauen die beliebte Trachten-Aktion „Steirerg‘wand aus zweiter Hand“ zu Gunsten vom Haus der Frauen – Bildung.Spiritualität.Auszeit in St. Johann/Herberstein 7. Diesmal in einer ganz neuen Form: Es wird ein Flohmarkt-Laden eingerichtet, der permanent mit Trachtenstücken ausgestattet wird. Der Besuch ist jeweils freitags von 10 – 17 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat, ebenfalls von 10 – 17 Uhr möglich. Start-Wochenende: Freitag, 30. April und Samstag 1. Mai 2021.

Der Laden wird von Anfang April über den Sommer bis in den Herbst zu den angegebenen Zeiten geöffnet sein. Er befindet sich in einem Nachbargebäude vom Haus der Frauen. Hinweis: Bedingt durch aktuelle Covid19-Vorgaben kann es begrenzten Einlass geben. Bitte beachten Sie unbedingt die aktuellen Informationen auf www.hausderfrauen.at!

Bitte um Trachtenspenden

Der Verein sammelt wieder schöne Trachten-Stücke: vom Dirndl und Anzug über Lederhose, Bluse, Schürze, Jacke, Tasche, Tuch und Hut bis zu Schmuck! Bitte schenken Sie gut erhaltene Stücke, die neue Besitzer*innen suchen, dem Haus der Frauen, Sie unterstützen damit das diözesane Bildungshaus. Setzen wir gemeinsam durch das Wiederverwenden von Gebrauchtem ein starkes Zeichen für nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Der Verein Wir für das Haus der Frauen dankt herzlich für Ihre Mithilfe und freut sich auf regen Besuch des Flohmarkt-Ladens!

Abgabemöglichkeiten Ihrer „Flohmarkt-Schätze“:

• Haus der Frauen: Nach Ostern ab 6. April 2021 zu den Bürozeiten

Auch nach Start der Flohmarkt-Tage können Trachtenschätze abgegeben werden!

• Graz: Samstag, 10. April von 14 bis 17 Uhr, Pfarre St. Vinzenz, Elisabeth Traußnig, Tel. 0699/10731931

• Graz: Samstag, 17. April von 10 bis 12 Uhr, Pfarrkirche Herz Jesu, Arkadengalerie, Fam. Bouvier, Tel. 0316/839101

• Diözesankonferenz der Katholischen Frauenbewegung (wenn in Präsenz möglich): Freitag, 16. April 2021

• Fa. Fetz, Anger: Ab Ostern zu den Geschäfts-Öffnungszeiten

• Pfarrhof Gröbming, Birgit Lesjak-Ladstädter, Tel. 0650/4834699.