Weihnachten bedeutet für jeden etwas Anderes. Auch Wenn der Heiligabend bei vielen ähnlich wird, gibt es doch einige Unterschiede.

Weihnachten bei mir...

Bei mir, Anna-Sophie, zuhause in Rohrbach an der Lafnitz, beginnt Weihnachten mit einem gemeinsamen Frühstück zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester. Dann verbringt jeder den Tag so wie er möchte, bis wir um ca. 17:00 Uhr nach Rohrbach in die Kirche fahren, bei dem wir jedes Mal zu spät kommen, weil irgendwer nicht rechtzeitig fertig wird. Danach fahren wir zu meinem Onkel und dann zu mir nach Hause, wo wir gemeinsam Essen, eigentlich immer Raclette. Nach dem Essen singen wir einige Weihnachtslieder und dann gibt es die Bescherung. Den Rest des Abends verbringen wir gemeinsam.

…und Weihnachten bei mir!



Ich, Anna-Lena, verbringe mein Weihnachten ziemlich ähnlich, jedoch gibt es ein paar Unterschiede. So wie Anna-Sophie beginne ich den morgen mit einem ausgiebigen Frühstück mit meiner Familie. Danach wird das 24. Kästchens meines alljährlichen Adventskalenders geöffnet. Den Tag über wird für den Abend und das gemeinsame Essen vorbereitet. Wenn die Zeit es zu lässt, backen meine Mama und ich noch gemeinsam Butterkekse. Um ca. 19:00 Uhr fahren wir zu unserer Pfarrkirche in Kaindorf und besuchen dort die alljährliche Kindermette. Zuhause wieder angekommen, wird etwas Besonderes gegessen. Nach dem Essen wird das Evangelium vorgelesen und ein Lied gesungen. Danach folgt die Bescherung und den restlichen Abend verbringen wir meist gemeinsam mit einem Weihnachtsfilm, was einfach ein Muss ist, obwohl immer irgendjemand dabei einschläft.

Hier haben wir jetzt noch ein Video für euch, in dem wir vier unserer Freunde zu ihrem Weihnachten befragt haben: