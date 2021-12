In einem extrem schwierigen Pandemie Jahr, welches langsam vorübergeht, zählen wir die Ergebnisse und Erfolge unserer Mitglieder.

Unsere Mitglieder nahmen an nationalen Meisterschaften, an einem Worldcup, Weltmeisterschaften der Junioren und Senioren teil. Bei allen Wettbewerben wurden wir mit den schönsten Medaillen geschmückt!

Die Liste aller Gewinner ist wirklich lang, deswegen erwähnen wir nur einige der Medaillengewinner der größten Wettbewerbe an denen wir unter der Führung unseres Chef-Trainers, Hrvoje Kisasondi, teilnahmen.

Die Zukunft unseres Vereins: P. Wiesenhofer, D. Conti, D. Burlacu, T. Hoitsch, A. Bajric, H. Haidari, V. Kulmhofer, M. Kanzada, R. Savu, M. Kerschbaumer, C. Herbst, M. Fartek.

Wir organisierten das Weiz Open, Austria Open, Rise of Spartans Stubenberg und Wenigzell, so wie das Summercamp in Slowenien. Wir starteten das Projekt „Das Beste ICH“ für Jugendliche und Kinder. Aber die Organisation der Weltmeisterschaften im Savate setzt allem die Krone auf. Kämpfer aus der ganzen Welt besuchten hierfür unsere Stadt Weiz, außerdem schaffte es Österreich auf den 2. Platz der an meisten gewonnen Medaillen!

Die Ergebnisse sind wirklich beeindruckend und wurden mit großem Engagement und Einsatz aller unserer Mitglieder, ihrer Familien, Unterstützer, Sponsoren und der Stadt Weiz erreicht. Allen ein großes Dankeschön!

Für 2022 haben wir uns sowohl Wettbewerbs-technisch als auch organisatorisch noch höhere Ziele gesetzt und werden mit der Unterstützung aller oben genannten und dem Vertrauen in uns alle, die Messlatte auf ein höheres Niveau legen.

ONE CLUB ONE FAMILY