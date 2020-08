Heute Mittwoch empfängt der SV Licht Loidl Lafnitz um 19 Uhr in der Lafnitzer Fußballarena den TSV Prolactal Hartberg und das vor Publikum, denn die Lafnitzer Fußballarena wurde nach Corona Kriterien bereits auf Hochglanz gebracht. Bei den Stehplatzbesuchern wird an die Eigenverantwortung appelliert.

Es geht ums Prestige

Obwohl es kein Bewerbsspiel ist, geht es doch wie immer bei solchen Matches ums Prestige, vor allem bei den Fans. Anders sieht das natürlich bei den Spielern, Trainern und Funktionären aus, denn schließlich möchte man noch gewisse Dinge probieren, ehe es mit Cup und Meisterschaft richtig los geht.

Lafnitzer Kader vielversprechend

Bei Lafnitz läuft alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Die Neuen, angeführt von Patrick, Bürger integrieren sich bestens. „Bürger ist ein Spieler aus der Region, mit dem ich schon seit fünf Jahren verhandle, durch die Misere in Mattersburg hat es nun geklappt“, sagt Obmann Bernhard Loidl. Auch Trainer Philipp Semlic zeigt sich optimistisch. Mit dieser Kaderzusammenstellung ist er von einer positiven Weiterentwicklung der Mannschaft überzeugt. Gegen den TSV Hartberg soll nun dieser absolut positive Trend eingeläutet werden.

Hartberg will Spielrhythmus finden

Aus Hartberger Sicht freut man sich, gegen bekannte Gesichter zu spielen. Für die Fans ist das Derby der mit Abstand besten Mannschaften im Bezirk sicher ein Fußball-Leckerbissen. Wir konnten in der Bundesliga überzeugen, Lafnitz spielte eine solide Zweitliga-Saison. Hier steht kein Bewerbsspiel sondern ein Testspiel am Programm, wo es für uns darum geht, dass die Mannschaft in den Spielrhythmus kommt und die Vorgaben des Trainerteams versucht, bestmöglich umzusetzen, um Schritt für Schritt die Leistung zu steigern, damit wir bei Pflichtspielstart kommenden Sonntag in Altach bzw. Mitte September in der Liga gerüstet sind. Daher ist es ein Testspiel wie jedes andere und hat aufgrund der Nähe keine besondere Wertigkeit, da ja der "Es geht um was" Charakter nicht vorhanden ist“, sagt TSV Prolactal Hartberg Pressesprecher Roland Puchas.