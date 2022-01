ALTENMARKT und ÜBERSBACH sind die gallischen Dörfer des nationalen Stocksports. Bei den Weitenjagd-Titelkämpfen in Niederösterreich wurde Maximillian Moser Österreichischer U16-Meister im Stockweitschießen, Europacup-Siegerin und Favoritin Lisa-Marie Stampfl gewann den Staatsmeistertitel.

"Team Übersbach" mit dem stolzen Obmann Dieter Siegl.

Foto: WW

hochgeladen von Waltraud Wachmann

Die Chronologie des Stocksportmonats Jänner ließ die "Frauschaft" des ESV Hartl/Übersbach und die Nachwuchshoffnungen des ESV Altenmarkt auf dem Podest strahlen und in Gold glänzen. Den Auftakt machte das Team Übersbach mit der international erfolgreichen Spitzenathletin und Mannschaftsführerin Lisa-Marie Stampfl sowie ihren Mitstreiterinnen Gabi Stipsits, Gertraud Kronabether, Julia Pold und Martina Maurer. Die Damen schossen sich in Graz Liebenau zum Landesmeistertitel im Mannschaftsspiel und stiegen in die Bundesliga Ost auf. Am 5. Feburar steigt das nächste Meisterschaftsspiel in Ternitz.

Weitenjägerin auf Titeljagd

Landesmeisterin in der Weitenjagd im Einzel wurde Lisa-Marie Stampfl mit 79,92 Metern, die in Winklarn als unangefochtene Nummer eins an den Start ging und ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Mit 121,35 Metern besiegte sie die Konkurrenz und ist Winterstaatsmeisterin 2021. Der 30jährigen Weitstocksportlerin, die vor zwei Jahren kometenhaft aufstieg, bleibt jedoch keine Zeit, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen.

Lisa-Marie Stampfl auf der Bahn ihrer Heimstätte in Übersbach.

Foto: WW

hochgeladen von Waltraud Wachmann

Auch bei der Weltmeisterschaft im Südtiroler Ritten Ende Feber hat sie ausgezeichnete Titelchancen. "Auf diese Weltmeisterschaft arbeite ich schon seit langem hin. Meine Technik werde ich beibehalten und noch einige Kraftrainings absolvieren", sieht sie ihrem großen Ziel vorerst gelassen entgegen.

1.Titel der Vereinsgeschichte

Mit seinem Sieg beim Weitschießen im U16-Winterbewerb im Bezirk Amstetten mit einer Höchstweite von 128,99 Metern holte Maximillian Moser für den ESV Altenmarkt den ersten Österreichischen Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Meisterliche Juniorenmannschaft aus Altenmarkt: Sebastian Sommerbauer, Matthias Mittendrein und Maximillian Moser (v.l.).

Foto: ESV Altenmarkt

hochgeladen von Waltraud Wachmann

Vereinskollege Sebastian Sommerbauer gewann die Bronzemedaille, dahinter landete Matthias Mittendrein auf dem vierten Rang.

Das Eislaufen hat Saison: In Fürstenfeld sind die Bären los