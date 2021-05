Bereits in seiner ersten Saison beim FC Blau Weiß Linz durfte sich Marcel Schantl aus Unterlungitz über den Meistertitel in der 2. Fußball-Bundesliga freuen. Für Bgm. Günter Müller und Ortsvorsteher GR Christoph Miksch der passende Anlass, dem erfolgreichen Sportler aus unserer Gemeinde zu gratulieren und ein Ehrengeschenk zu überreichen.

Seine Karriere begann der nunmehr 20-jährige Marcel Schantl, der von seinen Eltern Bettina und Martin nach besten Kräften unterstützt wird, im Alter von 6 Jahren beim beim SV St. Johann in der Haide, wo sein erster Trainer Jürgen Maierhofer sehr rasch das außergewöhnliche Talent erkannte. 2009 folgte der Wechsel zu den TSV Hartberg Juniors, über die Hartberg Amateure schaffte Schantl dann den Sprung in den Bundesliga-Kader des TSV Prolactal Hartberg.

Mit Saisonbeginn 2020/21 erfolgte der Wechsel nach Linz, der gleich von einem Riss des rechten vorderen Seitenbandes überschattet wurde. Mit Fleiß und Ehrgeiz kämpfte sich Schantl aber rasch zurück und avanvierte in Folge zum Stammspieler als rechter Verteidiger. „Mein Traum vom Fußballprofi ist wahr geworden, der Meistertitel ist die vorläufige Krönung meiner sportlichen Karriere“, so Schantl.