Optimale Bedingungen fanden die Teilnehmer des 12. Hochsommerturniers des vom Hundesportverein Fürstenfeld auf dem Vereinsareal ausgetragenen vor. Obmann Ronny Seinitz, der zur abschließenden Siegerehrung auch den Fürstenfelder Finanzstadtrat Christian Sommerbauer begrüßen konnte, freute sich über ein von weither angereistetes Starterfeld von 30 Hundeführern mit ihren treuen Gefährten aus der Steiermark, Ober- und Niederösterreich sowie aus Salzburg. Am freundschaftlichen Vergleichskampf in sieben Wertungsgruppen war der Gastgeberverein mit neun Startern vertreten, die zahlreiche Stockerlplätze ergatterten.

In der Gruppe BH Nachwuchs erreichte Thomas Graf mit Dexter Black Beck Herders den zweiten Rang, in der Gruppe BH II siegte Andreas Glaser mit Archimedes-Neo v. d. Pfeilburg. Birgit Hirschmann gewann mit Bellina v. silbernen Dunjastern die Gruppe SCHH II, Ronny Seinitz belegte in der Gruppe SCHH III mit Bouchée le Petit Esprit Rang zwei. Erich Peischel mit Odin v. Nacheron rundete mit dem dritten Platz in der Gruppe SCHH III die heimischen Erfolge ab. Der vom Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost gestiftete Ehrenpreis ging an den Hundesportclub Weinviertel, die größte Gruppe des Turniers.

Kurse und Landesmeisterschaft

Einschreibungen in Welpen-, Junghunde- und Begleithundekurse, die bis November dauern, sind jederzeit möglich, alle Covid-19 Auflagen werden eingehalten. Am Samstag, 12. September, wird ab 7.30 Uhr auf der Anlage die Hundesport-Landesmeisterschaft der Region Süd ausgetragen. Infos: www.hundesportff.at