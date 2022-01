Perfekte Bedingungen für den TSV

Beim Trainingslager des TSV Egger Glas Hartberg in Lara (Türkei) herrschen perfekte Bedingungen. "Die Trainingsplätze sind in einem Top-Zustand, auch Indoor finden wir alles vor, was notwendig ist und was wir brauchen. Was uns sehr wichtig ist, die Neuzugänge fügen sich sehr gut in die Mannschaft ein", sagt Trainer Kurt Russ.

Guter Test

Auch der zweite Test des TSV gegen den ukrainischen Erstligisten PFK Lviv verlief mit einem 0:0 zufriedenstellend. Zum Abschluss treffen die Oststeirer am 25. Jänner noch auf den bulgarischen Top-Klub ZSKA Sofia. Für 26. Jänner ist der Heimflug geplant.

TSV Egger Glas Hartberg - PFK Lviv, 1. Liga Ukraine 0:0 (0:0)

Aufstellung TSV: Sallinger (46./Swete) - Farkas, Sonnleitner (46./Steinwender), Rotter, Kofler - Kainz (46./Klem), Diarra (46./Horvat) - Niemann (46./Gollner), Avdijaj (46./Aydin), Kröpfl (46./Lemoine) - Lemmerer

18 Spieler kamen zum Einsatz. Dario Tadic, Philipp Sturm, Jürgen Heil, Florian Weiler und Philipp Erhardt wurden geschont.