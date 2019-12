Ein verhextes Jahr, aus sportlicher Sicht war das vergangene.

Immerhin bin ich trotz einiger Schwierigkeiten 3 Marathons gelaufen.

Marathon gelaufen bin ich im Ruhrpott, im Kärntner Rosental und in Bad Blumau.

Frau Landeshauptmann Dr. Beate Prettner Danke für den tollen Preis.



Am 13. Oktober war ich dannin München am Start.

Gestärkt durch Leberkäs, Bretzn und a Holbe bin ich in München gut in den 185. Marathon gestartet.

Aber es kam anders.

Nach 8 km Schmerzen im Brustbereich, habe ich Beschlossen, heute nicht mehr zu finishen.

Ich bin mit dem Schmerz zur Wohnung meines Gastgebers mit den Öffis gefahren.

Erst am späteren Nachmittag bin ich endlich in die Klinik von Schwabing.

Und: HERZINFARKT.

Von da an ist alles schnell gearbeitet. Die Ärzte, das Pflegepersonal war in München und auch im Anschluss in Hartberg bestens. Ein großes Dankeschön. Das Danke gebührt natürlich auch der REHA in Bad Tatzmannsdorf.

Mir geht es jetzt gut. Ich bin viel auf den Beinen, als Training. Aber mit Marathon ist zumindest noch lange Zeit nicht zu denken. Aber soviel steht fest. Ein Comeback auf der Laufstrecke wird in Bälde, mit Rücksprache der Ärzte kommen.

Danke allen, die mich in der schweren Zeit danach unterstützt haben. Leider hat eine Freundschaft dem nicht standhalten können.

Eines möchte ich unbedingt noch loswerden: Bitte nicht zögern, sofort auf in das nächste Krankenhaus. Je früher, desto besser die Chancen.

Ein gutes neues Jahr, allen LeserInnen, dieser Zeilen.