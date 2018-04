Die Oststeiermark feiert 100 Jahre

19.04.2018, 14:59 Uhr

Mit einem bunten Programm wird am Freitag, 4. Mai 2018 zum 100-jährigen Jubiläum der Oststeiermark in die Stadthalle Fürstenfeld geladen.

1918 wurde auch die Oststeiermark, und zwar als Agrarregion, erstmalig geschichtlich erwähnt. Dieses Jubiläum nimmt die Regionalentwicklung zum Anlass, die „Erfolgsgeschichte Oststeiermark“ Revue passieren zu lassen. Höhepunkt ist eine große Jubiläumsfeier am. Dabei wartet ein buntes Programm auf alle Gäste. Beginn istmit einer Begrüßung durch Bürgermeister Werner Gutzwar und der Eröffnung durch LAbg. Hubert Lang. "Neben einer Filmpräsentation wird es auchGespräche mit Zeitzeugen geben sowie einen spannenden Vprtrag mit Universitätsprofessor Dr. Karl Kaser, der das bäuerliche Leben in der Oststeiermark seit 1848 beleuchten wird", verrät Lang. Außerdem heißt es an dem Abend auch Bühne frei für ganz besondere Oststeirerinnen und Oststeirer. Einen Streifzug durch die oststeirische Modewelt bietet einen große Modenschau.

"ICH +" als Ausblick nach vorne

"An dem Abend wird aber nicht nur zurück sondern auch nach vorne geblickt", führt Lang aus. Aus diesem Grund wird die "ICH + Region Oststeiermark", ein Projekt von Frutura-Begründer und Miteigentümer Manfred Hohensinner in Kooperation mit der Regionalentwicklung Oststeiermark, der Thermenhauptstadt Fürstenfeld und der Therme Loipersdorf erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, die als gesundes Rund-Um Projekt in der Region und darüber hinaus durch ein starkes Netzwerk wirken und eine riesige Chance für eine gesunde Zukunft bieten soll.Durch das feierliche Programm führt Gisi Hafner vom Landesstudio Steiermark. Im Anschluss warten kulinarische Gaumenfreuden am regionalen Buffet.