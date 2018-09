Grandioses Bezirksmusikfest mit verdienten Ehrungen

18.09.2018, 18:05 Uhr

Martin Kerschhofer freute sich über das Verdienstkreuz in Gold, drei Ottendorfer Musiker über die Verdienstmedaille.

Beim Bezirksmusikfest in Ottendorf stand nicht nur die Musik sondern auch zahlreiche Musiker im Mittelpunkt, die für ihre Verdienste geehrt wurden. Im Beisein des Ottendorfer Bürgermeisters Josef Haberl, des Nationalratsabgeordneten Christian Schandor, der Landtagsabgeordneten Hubert Lang und Wolfgang Dolesch sowie des Bezirkshauptmanns Max Wiesenhofer nahm der langjährige Fürstenfelder Musikschulleher und Leiter des Jugendorchesters der Stadt, Martin Kerschhofer, beim Festakt das Verdienstkreuz in Gold des Steiermärkischen Blasmusikverbands entgegen. Drei Verdienstmedaillen des Österreichischen Blasmusikverbands gingen an die Gastgeber So freute sich der Obmann der Trachtenmusikkapelle Ottendorf und Bezirkskapellmeister Bernhard Posch ebenso über die Auszeichnung wie Bezirksstabführer Siegfried Gosch. An Klarinettist Harald Maierhofer, der es hervorragend versteht, als Medienreferent die Blasmusikorchester in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und der WOCHE Hartberg-Fürstenfeld-Leser zu rücken, wurde ebenfalls die Verdienstmedaille verliehen.