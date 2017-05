Nachhaltiges Land-Erlebnis

01.05.2017, 09:39 Uhr

Urlaub am Bauernhof gewinnt für die Landwirtschaft in der Region immer stärker an Bedeutung.

Die landwirtschaftlichen Betriebe Putz-Binder in Stambach bei Grafendorf, Pausackl in Kleinschlag und Schiester in Mönichwald sind drei Beispiele dafür, dass „Urlaub am Bauernhof“ in unserer Region immer stärker an Bedeutung gewinnt. Unter dem Motto „Wir schaffen Land-Erlebnis“ wurde heuer anlässlich der Woche der Landwirtschaft die Leistungen der Bauern für den Tourismus in die Auslage gestellt. „Und Urlaub am Bauernhof ist ein ganz wichtiger Teil davon“, so Bezirkskammerobmann Johann Reisinger bei einer Pressekonferenz am Gesundheitsbauernhof Putz-Binder.

224 Millionen Euro

Als Botschafter tätig

Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Allein die Pflegekosten für die 167.500 Hektar Grünland würden die öffentliche Hand teuer zu stehen kommen: Unglaubliche 224 Millionen Euro pro Jahr müssten dafür aufgewendet werden; dazu kommt: rund 10.000 Arbeitskräfte würden auf den ohnehin überfüllten Arbeitsmarkt drängen. „Der Wissensstand der Bevölkerung, speziell zur Landschaftspflege, ist minimal, dabei belegen die Zahlen, dass 82 Prozent der Gäste wegen der schönen Landschaft und der Natur kommen“, so Bezirkskammerobmann Johann Reisinger.Urlaub am Bauernhof ist als Bindeglied zwischen Tourismus und Landwirtschaft besonders wichtig. Sechs Prozent der gesamtsteirischen Urlauber nächtigen auf Bauernhöfen. „Die Vermieter sind Botschafter für die Landwirtschaft und bringen den Gästen den ländlichen Raum und die Produktion von Lebensmitteln näher“, so Christine Sommersguter-Maierhofer, in der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld für die Sparte „Urlaub am Bauernhof“ verantwortlich. Vor allem in wirtschaftlich schwächeren Regionen ist Urlaub am Bauernhof sehr wichtig. Mittlerweile erwirtschafte die knapp 1.600 steirischen Urlaubshöfe etwa ein Drittel ihres Einkommens durch diese Sparte.