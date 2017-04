Selbstwert und Selbstbewusstsein beginnt im Kindesalter

27.04.2017, 18:03 Uhr

In der Gemeinde Burgau fand ein Infoabend statt, der sich reger Teilnahme erfreute. Viele Mütter nutzen die Gelegenheit sich mit der Mentaltrainerin auszutauschen. Frau Schulter selbst ist Mutter eines dreijährigen Sohnes und gibt Tipps anhand ihrer eigenen Lebenserfahrungen. Auch auf Fragen hinsichtlich der teils schwierigen Schulzeit und zum Thema Mobbing, findet Schulter die richtigen Worte, für ratsuchende Eltern.

Unter www.vivienschulter.com kann man Termine vereinbaren, sowie Infos und Neuigkeiten erfahren. Frau Schulter plant in Zukunft weitere Seminare in der Region abzuhalten und setzt sich auch für die Etablierung von Mentaltraining an öffentlichen Schulen ein. So möchte sie den Selbstwert der Kinder stärken und Familien durch teils schwierige Zeiten führen.