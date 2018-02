St. Johann bleibt weiter aktiv

06.02.2018, 18:13 Uhr

Die Gemeinde St. Johann in der Haide plant auch heuer wieder zahlreiche kulturelle Aktivitäten.

Kochen und Seife sieden

Anlässlich des europäischen Jahres der Bürger startete die Gemeinde St. Johann in der Haide 2013 eine Veranstaltungsreihe für die Bevölkerung. Aufgrund des regen Zuspruchs werden diese Aktivitäten heuer unter dem Motto „St. Johann aktiv 2018“ fortgesetzt.Nächstes Highlight ist am Donnerstag, 1. März, ein Reisevortrag mit dem Weltenbummler Sepp Kaiser, der bereits mehr als 190 Länder bereist hat. Am Donnerstag, 15. März, präsentieren Gabriele Lukes und Monika Pläp aus St. Johann im Rahmen einer Vernissage in der Stiegengalerie des Gemeindehauses ihr kreatives Schaffen. Unter dem Motto „gesund und schnell – Kochen mit deinem Partner“ wird im April ein Koch-Workshop angeboten, die Leitung liegt in den Händen von Anna Rössler. Ebenfalls um handwerkliche Fertigkeiten geht es beim Workshop „Naturseife – selbst gemacht“, der im September auf dem Programm steht.Zu den weiteren Aktivitäten zählen die Veranstaltung „SAE!TNR!SS+Lesung“ (Literatur und Musik) mit Martin Franz Neuberger, ein Vortrag mit Harry Gruber und das Kabarett „Schluss mit Genuss?! Na sicher nicht“ mit Guggi Hofbauer. Abgeschlossen wird der Veranstaltungsreigen mit dem Adventmarkt im Dezember.