FF Sparberegg schnellste Feuerwehr Österreichs

11.09.2018, 07:25 Uhr

In Niederneukirchen (OÖ) fand die 26. Österreichischen Feuerwehrradmeisterschaften statt.

Sieg in der Mannschaftwertung

Wie schon im Vorjahr stand auch heuer wieder ein Einzelzeitfahren mit ca. 15 km und 180 Höhenmetern am Programm. Das Regenwetter und die nasse Fahrbahn machten das Zeitfahren zu einer echten Herausforderung. Die FF Sparberegg war mit Andreas Kerschbaumer, Markus Plank, Martin Plank und Daniel Plank am Start.Das Rennteam der FF Sparberegg absolvierte den Rundkurs am schnellsten und sicherte sich somit zum vierten Mal in Folge den Mannschaftstitel und darf sich erneut „schnellste Feuerwehr Österreichs“ nennen. Mit einem Rückstand von 1:23 min belegt die Berufsfeuerwehr Wien den zweiten Platz und die BF Linz mit 3:24 min Rückstand den dritten Platz.

Erfolge in den Einzelwertungen

Auch die Einzelplatzierungen der FF Sparberegg können sich sehen lassen. Mit der zweitbesten Tageszeit sicherte sich Martin Plank hinter dem Lokalmatador Hannes Brandecker den zweiten Platz in der Herren-A Wertung. Markus Plank fuhr krankheitsbedingt nur die neuntbeste Tageszeit, was den ersten Platz in der Herren-B Wertung bedeutet. Daniel Plank belegt in der Herren-A Wertung den neunten Platz und Andreas Kerschbaumer rundet das erfreuliche Ergebnis mit einem zehnten Platz in der Herren-C Kategorie ab.Mit dem Leitsatz „nach dem Rennen ist vor dem Rennen“ bereitet sich das schnellste Feuerwehrteam Österreichs bereits auf die Meisterschaft 2019 vor, die in Salzburg stattfinden wird.