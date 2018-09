Lafnitz deklassierte den KSV

14.09.2018, 22:45 Uhr

Gerade im Steirerderby gegen den KSV klappte es für den SV Licht Loidl Lafnitz mit dem ersten Heimsieg.

In einer Galavorstellung schickte der SV Licht Loidl Lafnitz im Steirerderby den KSV mit einer 5:1 Packung nach Hause. Die Entscheidung fiel nach der 2:1 Pausenführung in der letzten Viertelstunde, als der KSV mehr riskierte und Lafnitz die Chancen verwertete. "Der KSV musste nach einer Stunde dem hohen Tempo Tribut zollen. Mit den Neuzugängen bin ich zufrieden, sie fördern den Kampf uns Leiberl", zeigte sich Lafnitz Trainer Feldhofer erfreut. Der SV Licht Loidl Lafnitz gastiert am Samstag, 22. September, um 16.30 Uhr bei der Austria Lustenau.