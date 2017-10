Lafnitz II schielt zur Spitze

15.10.2017, 14:14 Uhr

In der Oberliga Süd Ost ist Lafnitz II auf bestem Weg, zur Spitze in der Tabelle aufzuschließen.

Mit einem 3:0 Heimsieg im Duell der Zweiermannschaften der Regionalligisten landete der SV Licht Loidl Lafnitz II gegen Weiz II einen weiteren Erfolg und ist jetzt am bestem Weg, den Anschluss an die Spitze zu schaffen. In einer überlegen geführten Partie erzielte Christopher Feiner bereits in der 2. Minute die Führung. Feiner erhöhte dann in Minute 39 auf 2:0. Robin Bleyer sorgte nach Seitenwechsel für den 3:0 Endstand (62.). Sehr stark präsentierte sich wieder der Neuzugang von den Sturm Amateuren Mario Pilz. Er schaltete sich als linker Außenverteidiger immer wieder gekonnt in das Angriffsspiel seiner Mannschaft ein und sorgte für viel Verwirrung im Strafraum der Gäste. Kommenden Samstag, 21. Oktober, gastiert Lafnitz II um 15 Uhr in Eggendorf bei Hartberg II.