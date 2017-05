Der Karriere entgegen "gelaufen"

10.05.2017, 11:14 Uhr

50 Schüler der 3. Klasse NMS Bad Waltersdorf und Großsteinbach nahmen am Berufsorientierungslauf teil.

"Was soll ich einmal werden, wenn ich groß bin?" - Um bei dieser entscheidende Frage in Sachen Jobsuche jungen Menschen aus der Region unter die Arme zu greifen und in der Entscheidungsfinung zu helfen, organisierten die Berufsorientierungs-Lehrer der Neuen Mittelschule Bad Waltersdorf und NMS Großsteinbach gemeinsam mit dem Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft einen Berufsorientierungslauf.Vertreter von elf regionalen Firmen mit unterschiedlichen Ausbildungsschwerpunkten gaben an den jeweiligen Stationen Informationen über die verschiedenen Lehrberufe. 50 Mädchen und Burschen der 3. Klassen erhielten so wichtige Informationen über das Berufsangebot in der Region und zusätzlich die Möglichkeit an jeder Station ihre praktischen Fähigkeiten zu testen. Gearbeitet wurde in Kleingruppen in Wettbewerbsform. Neben einem Quiz und der praktischen Leistung wurden auch die Umgangsformen in die Punktebewertung miteinbezogen. Die besten drei Teams erhielten Sachpreise, die von den Unternehmern gesponsert wurden.