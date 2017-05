Ringana gewinnt den European Business Award

10.05.2017, 11:11 Uhr

Das Hartberger Unternehmen gewann den Chairman‘ Selection Preis des European Business Awards.



National Champion

33.000 Unternehmen aus 34 Ländern in Europa waren heuer im Rennen um die Trophys des European Business Awards. In Dubrovnik die Sieger aus dem einjährigen Auswahlverfahrens gekürt. Der Gewinner des Chairman‘ Selection Preises ist der Hartberger Frischekosmetikproduzent Ringana. Michael Wannemacher, verantwortlich für Projektentwicklung bei Ringana, nahm den Preis entgegen. RINGANA ist damit das erste österreichische Unternehmen das diesen internationalen Preis holt.Andreas Wilfinger, Ringana Gründer und Geschäftsführer, freut sich sehr über die Auszeichnung: „Gerade der Chairman’s Selection Award zeigt, dass die nachhaltige Strategie, mit der wir unser Unternehmen bereits 1996 gegründet haben, Erfolg hat und international Anerkennung findet. Aber wir sehen diesen Preis auch als Verpflichtung für die Zukunft: Nie zufrieden sein, sondern immer besser werden, ist und bleibt unser Ziel.“Bereits im Vorfeld gewann der Frischehersteller Ringana die Auszeichnung zum National Champion. Erst die Kür zum National Champion qualifizierte das Unternehmen für das internationale Finale und zur Teilnahme an einem Public Voting. Hier konnte sich Ringana gegen heimische Firmen, wie etwa Brau Union, Gebrüder Weiss, druck.at oder Alpenrind GmbH durchsetzen und wurde somit zum National Public Champion gekürt. Entscheidend für die Gewinner in den Bewerbskategorien ist aber eine internationale Fachjury. Sie besteht aus mehr als 100 Unternehmern, Geschäftsführern und Managern international tätiger Firmen, die, die eingereichten Projekte bewerten. Hier konnte Ringana mit seiner nachhaltigen Geschäftsstrategie punkten und holte die internationale Auszeichnung, den Chairman’s Selection Award.Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Geschäftswelt in ganz Europa fördern. Die Gewinner des European Business Awards, der in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfindet, waren 12 Monate lang im größten und einem der härtesten Wettbewerbe für Unternehmen in Europa erfolgreich. Insgesamt wurden Preise in 12 Kategorien vergeben.