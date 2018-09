Viel Neues stand im Fokus

16.09.2018, 09:31 Uhr

Die Herbstausstellung im Landmaschinenzentrum in Hartberg war ein wirtschaftlicher Erfolg.

Zahlreiche Interessierte nutzten die Möglichkeit, sich bei der bereits zwölften Grabner Herbstausstellung im Landmaschinen- und Gartengerätezentrum in Hartberg über die topaktuellen Produkte zu informieren. Unter dem Motto „Die Fachausstellung für Land- & Forstmaschinen, Gartengeräte und Kommunalmaschinen“ standen die Produktneuheiten zahlreicher namhafter Hersteller aus den Bereichen Land- und Forstmaschinen, Kommunalmaschinen und Gartengeräte im Mittelpunkt. Das Team rund um Geschäftsführer Gottfried Halwachs und Landmaschinen-Verkaufsleiter Johann Kandlhofer sorgte gemeinsam mit Mitarbeitern der jeweiligen Firmen für die entsprechende Fachberatung.

Reges Interesse

Zu sehen waren unter anderem die neuesten Traktoren (Steyr, Case IH, Deutz-Fahr) sowie die gesamte Landmaschinen-Produktpalette. Für alle Hobby- und Profigärtner wurden an den beiden Messetagen viele Produktneuheiten am Gartengerätesektor präsentiert. „Das rege Interesse und zahlreiche Verkäufe zeigen, dass sich das Konzept der Herbstausstellung als absolut richtig herausgestellt hat“, so Grabner-Chef Gottfried Halwachs, der unter anderem auch die LAbg. Hubert Lang und Lukas Schnitzer, die Kammerobmänner Johann Reisinger und Herbert Spitzer, BH Max Wiesenhofer und Bgm. Marcus Martschitsch zur Herbstausstellung begrüßen konnte.