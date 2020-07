INNSBRUCK. 11. – 18. Oktober 2020: Mit Gernot Candolini zur Kathedrale von Chartres. Die Kathedrale von Chartres zählt zu den herausragenden und kraftvollsten heiligen Orten der Welt. Die wundervollen Fenster, Figuren und Portale mit ihrer tiefer Symbolik, das begehbare Labyrinth oder die alte Krypta ziehen seit jeher die Besucher dieses Sakralbaus in ihren Bann. Der Innsbrucker Labyrinth-Experte Gernot Candolini erklärt den faszinierenden Symbolreichtum der gotischen Kathedrale und führt in die Bedeutung des Labyrinths ein. Er erschließt die biblischen Erzählungen der Glasfenster und lädt mit einfachen Meditationen und der Begehung des Labyrinths zu Ruhe und Einkehr ein. Weitere Stationen dieser Reise sind die Städte Reims, Vézelay, und Auxerre mit ihren Kathedralen sowie die Kapelle Notre Dame du Haut des Architekten Le Corbusier in Ronchamps.

Programm

Tag 1: Reise von Tirol nach Reims und Bezug des Hotels

Tag 2: Stadtführung und Besichtigung der Kathedrale von Reims. Weiterfahrt nach Chartres.

Tag 3: Thematische Führungen zu Portalen und Krypta der Kathedrale. Abendausklang in der Kapelle.

Tag 4: Reise nach Auxerre und Vézelay mit Führungen durch die Kathedralen. Tag 5: Thematische Führung zu den Glasfenstern und zum Labyrinth in Chartres. Tag 6: Thematische Führung zum Rosenfenster und Aufstieg zu den berühmten

Engelsfiguren von Chartres. Tag 7: Fahrt nach Ronchamps und Führung durch die Kapelle Notre Dame du Haut des Architekten Le Corbusier.

Leistungen:

Fahrt im modernen Reisebus

7x Übernachtung

2x Abendessen, Führungen in Reims,

Ronchamp, Vézelay

Preis

Preis: 1.390 Euro für Abonnentinnen des

Tiroler Sonntag; 1.440 Euro Normalpreis.

EZ-Zuschlag: 150 Euro.

Anmeldungen

Infos und Anmeldung: Pilgern und Reisen mit dem Tiroler

Sonntag, Tel. 0512/2230-2228 |E-Mail: pilgerfahrten@dibk.at

