INNSBRUCK. Seit 35 Jahren wird das ORF-Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und nach Österreich gebracht. Heute wurde es vom Tiroler Landesfeuerwehrverband an die Jugendfeuerwehren der Stadt übergeben.

Weihnachtsfrieden

Das Friedenslicht steht für alle Bürgerinnen und Bürger zur kostenlosen Abholung in den Innsbrucker Feuerwachen bereit. Bei der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr in der Hunoldstraße kann das Friedenslicht am 24. Dezember zwischen 7:30 Uhr bis 13 Uhr abgeholt werden. Die Abholzeiten in den anderen Feuerwachen Innsbrucks geben die Ortsfeuerwehren auf ihren Webseiten bekannt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre eigene Laterne mitzubringen. „Gerade in diesem durch die Corona-Pandemie herausfordernden Jahr wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern, dass der Weihnachtsfrieden auch bei Ihnen einkehrt. Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe, und es gibt kein schöneres Zeichen der Solidarität, als sich ehrenamtlich zu engagieren. Mein besonderer Dank geht daher an alle freiwilligen und auch an alle hauptamtlichen Helferinnen und Helfern in den Blaulichtorganisationen, die auch am Heiligabend und in den Feiertagen für Menschen, die sich in Not befinden, im Einsatz sind und so die Sicherheit und medizinische Versorgung in Innsbruck rund um die Uhr gewährleisten“, sagt der für die Sicherheit und für das Feuerwehrwesen zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber im Rahmen der feierlichen Übergabe des Friedenslichtes vor der Hauptfeuerwache in Innsbruck.

Das Licht von Weihnachten erstrahlt am 24. Dezember wieder bei Innsbrucks Feuerwehren.

Foto: Rene Wex

