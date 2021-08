INNSBRUCK. Ab heute wird das sogenannte „Contact-Tracing“, also die Nachverfolgung von Coronafällen, vom Land Tirol übernommen. Bis dato wurde diese im Corona-Center in der Messehalle Innsbruck (CCI) durchgeführt.





Stadt IBK übergibt Aufgaben an Land Tirol

Im Laufe der nächsten Wochen wandern zudem weitere Aufgaben, die derzeit in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Innsbruck fallen, sukzessive an das Land Tirol – so auch die Impfstation in der Messe Innsbruck. „Ich möchte mich hier ausdrücklich bei allen helfenden Händen bedanken, die es ermöglicht haben, dass das CCI landesweit eine Vorbildrolle einnahm. Mit vereinten Kräften haben wir eine Infrastruktur geschaffen, die uns flexibles Handeln ermöglichte und durch die wir die Lage stets im Blick behalten konnten“, betont Bürgermeister Georg Willi.

Bis zu 160 Fälle täglich

Im Durchschnitt arbeiteten 60 bis 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an etwa 30 parallelen Arbeitsplätzen im Zwei-Schichtbetrieb. „Zu Spitzentagen, wie etwa im vergangenen November, haben wir bis zu 160 Fälle bearbeitet. Besonders zu diesen Zeiten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im CCI ein hohes Maß an Durchhaltevermögen und Professionalität bewiesen“, berichtet Corona-Koordinator, Michael Buchheit und erklärt: „Es ist von zentraler Bedeutung, dass bei jedem Einzelfall richtig reagiert wird. Vor allem bei Clustern ist die Koordinationsarbeit sehr umfangreich.“

Impfangebot ohne Anmeldung erweitert

Derzeit (Stand: 3. August 2021) sind in der Stadt Innsbruck 45 aktiv positive Personen gemeldet. „Wir appellieren an alle – und vor allem an die junge Generation – das niederschwellige Angebot zu nutzen und sich impfen zu lassen. Nur eine hohe Impfrate schützt effektiv vor dem Virus“, sagt Bürgermeister Georg Willi. An folgenden Terminen sind Erst- und Zweitimpfungen ohne Anmeldung in der Messe Innsbruck von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr (falls nicht anders angegeben) möglich:

Donnerstag, 5. August

Freitag, 6. August (16.00 bis 18.00)

Sonntag, 8. August

Montag, 9. August

Dienstag, 10. August

Freitag, 13. August

Samstag, 14. August

Montag, 16. August

Freitag, 20. August

Samstag, 21. August

Mitzubringen sind der gelbe (analoge) Impfausweis (sofern vorhanden), die E-Card, ein gültiger Lichtbildausweis sowie der bereits ausgefüllte Aufklärungs- und Dokumentationsbogen.

