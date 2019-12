"Oscar kocht" nicht mehr und Lewisch' letzte Tage

Zwei Institutionen verabschiedeten sich mit Ende Dezember von ihren Gästen. Das Gasthaus Lewisch hat am 20. Dezember das letzte Mal geöffnet gehabt und auch das vegetarische Minilokal von Oscar Germes-Castro ("Oscar kocht") legt eine Pause ein.



INNSBRUCK. Die letzten Jahre führte Theresa Fessler das Lewisch. Nachdem sie sich entschied, neue Wege einzuschlagen, fand sie keinen Nachpächter für das Lokal. Die Gastroszene trauert: Das Gasthaus war eines der letzten alteingesessenen, traditionellen Betriebe im Saggen.

Auch das Herz der Vegetarier blutet: "Oscar kocht", das Lokal in Pradl mit Platz für acht Gäste schloss Ende des Jahres ebenfalls seine Pforten. Der Besitzer hing das Kochen an den Nagel, die Leidenschaft dafür allerdings nicht: Nächstes Jahr will er ein Kochbuch mit seinen Rezepten herausgeben. Ganz verloren ist die Gastronomie an diesem Standort aber nicht: Am 2. Jänner 2020 eröffnet hier das "Sloe" – ein Pop-up-Restaurant, das bis zum Sommer 2020 mit seinem Konzept von Regionalität, Saisonalität und Vielfalt umsetzen will.