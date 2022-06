Der Unvereinbarkeitsausschusses hat entschieden, jetzt ortet die FPÖ einen Skandal und fordert eine Amtsenthebung. Landeshauptmann Günther Platter dankt LR Beate Palfrader für ihren Einsatz. Neuigkeiten rund um den Landtagswahlkampf.

INNSBRUCK. "Einen absoluten Skandal" sieht der FPÖ-Landesparteiobmann LA Markus Abwerzger in einer Aussendung in der Causa berufliche Tätigkeiten von LR Anton Mattle, der 2021Landesrat wurde, aber seine berufliche Tätigkeit nicht – wie bundesgesetzlich normiert

ist – zurückgelegt hat. „Er war und ist immer noch Geschäftsführer seines

Unternehmens. Obwohl er dem Landtag im Frühsommer 2021 darüber informiert hat,

dass er seine beruflichen Tätigkeiten beendet“, schildert Abwerzger, der auf die

strengen Regelungen des Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetzes verweist.

„Mitglieder der Landesregierung dürfen während ihrer Amtstätigkeit keinen Beruf mit

Erwerbsabsicht ausüben, die Formulierung sagt klar, dass Mattle eben nicht mehr seit

Amtsantritt seine gleichnamige Firma führen hätte dürfen, was er aber nun über 12

Monate getan hat“, konkretisiert Abwerzger.

Für den FPÖ-Landespolitiker ist Mattle daher „der erste Spitzenkandidat der skandalträchtigen

Tiroler ÖVP, der klar gegen bestehendes Recht verstoßt, sowas gab es noch nie in

der jüngeren Geschichte Tirols.“ Abwerzger verweist auf die strengen

gesetzlichen Konsequenzen. „Der Tiroler Landtag müsste nun als Vertretungskörper

beim Verfassungsgerichtshof den Antrag stellen, dass Mattle seines Amtes als

Landesrat enthoben wird.“

Abwerzger übt auch scharfe Kritik an den Mitgliedern des

Unvereinbarkeitsausschusses die gestern - in seiner Abwesenheit - Mattles

gesetzwidriges Vorgehen durchgewunken haben: „Tirol ist nicht das Land der

Gesetzlosen. Die Regeln gelten auch für die ÖVP.“

Hintergrund

Nach der Pflichtschule begann Mattle eine Lehre als Elektroinstallateur, die er 1982 mit der Lehrabschlussprüfung beendete. Nach dem Abschluss der Werkmeisterschule für Elektrotechnik in Innsbruck (1984) legte Mattle 1987 die Lehrabschlussprüfung für Radio- und Fernsehtechniker ab. 1989 wurde die Ausbildung durch die Meisterprüfung für Radio- und Fernsehtechniker komplettiert. Nach seiner Lehre war Mattle als Elektroinstallateur und als Elektromonteur tätig. Er war zwischen 1985 und 1991 als Meister der Elektrotechnik tätig und gründete 1991 die Firma Elektro Mattle. Er beschäftigt acht Mitarbeiter. Die Firma Elektro Mattle Red Zac - electronic ist in Galtür unter der Firmenbuchnummer: FN 159686 h. Die Mitglieder des Unvereinbarkeitsausschusses: LT-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann, Gebi Mair, Sophia Kircher, Kuenz, Jakob Wolf, Georg Dornauer und Markus Abwerzger. Als Ersatzmitglieder sind nominiert: Josef Edenhauser, Stephanie Jicha, Martina Nowara, Florian Riedl, Stefan Weirather, Philip Wohlgemuth und Alexander Gamper.

LH Platter dankt LR Palfrader

Diese Woche hat Landesrätin Beate Palfrader den Entschluss gefasst, sich nach Ende dieser Legislaturperiode aus der Spitzenpolitik zurückzuziehen. Seit dem Juli 2008 gehörte die ehemalige Direktorin der Tiroler Landesregierung an. „Auf Beate Palfrader konnte man sich stets verlassen, sie war und ist eine wichtige Stütze innerhalb der Tiroler Landesregierung und hat in den vergangenen 14 Jahren als Landesrätin wichtige Initiativen in den Bereichen Bildung, Arbeit, Kunst, Kultur und in dieser Periode auch beim Wohnen gesetzt. Ich möchte ihr ganz herzlich für ihre Arbeit, den ungebrochenen Einsatz für das Land Tirol sowie die gute und offene Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Ein besonderer Dank gilt ihrer Bereitschaft, bis zum Ende dieser Periode ihrer Arbeit als Landesrätin nachzukommen und so eine verlässliche und stabile Regierungsarbeit sicherzustellen“, zeigt sich LH Günther Platter dankbar. Als deklarierte Vertreterin der ArbeitnehmerInnen war Beate Palfrader ein wichtiges Bindeglied zwischen der Tiroler Landesregierung und den Sozialpartnern. Sie hat in den Bereichen Arbeit und Arbeitsmarkt viele wertvolle Akzente gesetzt. Ein Hauptaugenmerk hat sie in ihrer Arbeit stets auf den Bereich Bildung, und insbesondere auf die Elementarpädagogik gelegt. Der Ausbau der Kinderbetreuung in Tirol war Palfrader stets ein wichtiges Anliegen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern. Zuletzt hat die Landesrätin auch ein Entlastungspaket bei Wohnkosten vorgestellt, indem die Wohn- und Mietzinsbeihilfe von Seite des Landes deutlich aufgestockt wurden. Für die Zeit nach der Politik wünscht Landeshauptmann Günther Platter seiner langjährigen Wegbegleiterin alles Gute.

