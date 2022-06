Herz zeigen und helfen, wo Not herrscht: Das hat sich die Tiroler Tierschutzgruppe rund um VGT-Kampagnenleiterin Nicole Staudenherz schon seit jeher zum Motto gemacht. Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges haben die Tierfreund:innen deshalb das tirolweit erste Hilfsprojekt für ukrainische Hunde und Katzen ins Leben gerufen. Denn gerade auch die Allerschwächsten in der Gesellschaft, die vierbeinigen Freunde der Menschen, brauchen in Kriegszeiten unsere Unterstützung.

Gesammelt werden vor allem Sachspenden wie Hunde- und Katzenfutter, aber auch medizinische Hilfsgüter für Menschen.

Hilfe, die garantiert ankommt. Übergeben werden die Spenden von Nicole Staudenherz persönlich, und zwar an die großartige polnische NGO "Hafen der Rettung", die auf einem weitläufigen Anwesen im südpolnischen Ćwiklice unzähligen Tieren ein neues Zuhause schenkt. Die Organisation gehörte in der aktuellen Krise zu den Helfern der ersten Stunde. Dominik, der engagierte Leiter des Lebenshofs, war seit März dieses Jahres schon über 30 Mal (!) in der Ukraine und bringt die Hilfsgüter dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden. Unterstützt werden etliche Tierheime und Privatpersonen in der Krisenregion. Auch ein Kinderhilfsprojekt hat er initiiert.

Von Tirol über Polen in die Ukraine. Die VGT-Gruppe hat eine Brücke der Hilfe gebaut. Dank der Großzügigkeit der Tiroler Spender:innen kamen bereits mehrere Wagenladungen Hilfsgüter zusammen. Anfang Juni konnte Nicole Staudenherz wieder große Mengen Tiernahrung sowie Geldspenden in Höhe von 1.500 Euro als Nothilfe für ukrainische Hunde und Katzen an die Partner-NGO in Polen übergeben.

Jede Hilfe ist willkommen. Anfang August ist die nächste Fahrt nach Polen geplant. Wir würden sehr gerne wieder mit einer vollen Wagenladung dort ankommen!

Deshalb: Liebe Leser:innen, bitte helft mit und teilt unseren Spendenaufruf mit anderen Tierfreund:innen in Tirol.

Gesammelt werden

- Nassfutter für Hunde und Katzen

- Hundeleinen und Hundegeschirr

- zusammenklappbare Quarantäne-Käfige

- Transportboxen für Katzen und Hunde

Abgabestelle 0-24: Die Spenden können in Innsbruck, Bachlechnerstraße 46 auf der Nordseite des Getränkemarktes T&G in einem gekennzeichneten Verschlag abgestellt werden. Die Nummer des Vorhängeschlosses ist 6020.

Ab sofort ist auch Paketversand möglich! Wer für das Hilfsprojekt Tiernahrung aus einem Online-Shop bestellen möchte, kann folgende Lieferadresse angeben:

Nicole Staudenherz

Postfach 0002

6026 Innsbruck

Im Namen der Tiere schon jetzt ein riesengroßes Dankeschön!

Weitere Infos:

> Instagram @vgt.tirol



> Aufzeichnung der Radiosendung "Kultur & Tierrechte" mit Bericht von der ersten Übergabe zu Ostern



> Essay "Appell ans Mitgefühl" (März 2022)



> Text "Vergessene Kriegsopfer" mit Informationen über die Tiere in der Landwirtschaft (April 2022)



> Polnischsprachige Website der NGO "Hafen der Rettung"