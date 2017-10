Tirol soll grüne Infrastruktur erhalten

04.10.2017, 11:57 Uhr

Der Zusammenschluss der Alpenregionen, EUSALP hat eine Entwicklung der grünen Infrastruktur geplant. Als Vorbild dient die "graue Infrastruktur" die schon europaweit besteht.

TIROL. Die Alpenregionen, die in derzusammengeschlossen sind, möchten eine Modellregion fürgründen. Diese Infrastruktur hat als Vorbild die "graue Infrastruktur" von Straßen und Schienen, die schon europaweit ein Netzwerk mit internationaler Planung umfasst.Die grüne Infrastruktur soll einund naturnahen Flächen werden. Dieses sollen eine Vielfalt an naturnahen Dienstleistungen bieten sowie einen gleichzeitigen Schutz.

VertreterInnen allertrafen sich in München. Aus Österreich war unter anderem derund in Vertretung der Wiener Planungsstadträtin Maria Vassilakou derdabei.Die VertreterInnen hatten verschiedene Schwerpunkte:empfindet die Verbindung der modernen Berg- und Landwirtschaft mit der Bewahrung der Artenvielfalt als Herausforderung.sieht in der Investition in die Grüne Infrastruktur vor allem eine Chance für einen Aufschwung am Arbeitsmarkt.2018 wird Tirol deninne haben. Das Land hat vor, sich vor allem für massiv bessere Luft und weniger Schadstoffe im Alpenraum einzusetzen.