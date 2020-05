Ab heute fährt der regionale Bus- und Bahnverkehr wieder normal. Man bereitet sich auch auf die Schüler vor.

Seit fünf Tagen gibt es in Kärnten keine Neuinfektion. Es sind noch neun Kärntner aktiv erkrankt. Es gibt keinen Corona-Patienten mehr auf der Intensivstation.

Für die österreichischen Wirte wurde heute ein 500-Millionen-Euro-Paket präsentiert.

Alle Informationen von Montag, 11. Mai.

Jemals positiv Getestete in KÄRNTEN: 411

(Stand: Montag, 11. Mai, 13 Uhr)



Klagenfurt: 92

Völkermarkt: 52

St. Veit: 50

Villach Land: 48

Wolfsberg: 43

Spittal: 43

Klagenfurt Land: 41

Villach: 22

Feldkirchen: 15

Hermagor: 5

Österreich: 15.831

Alle Bundesländer (Montag, 11. Mai, 8 Uhr): 15.792

330 im Burgenland, 411 in Kärnten, 2.691 in Niederösterreich, 2.269 in Oberösterreich, 1.212 in Salzburg, 1.810 in der Steiermark, 3.518 in Tirol, 877 in Vorarlberg und 2.674 in Wien.

Info: Diese Gesamtzahl an Corona-Fällen (oben) umfasst alle positiv getesteten Personen inklusive Genesene und Verstorbene.

Aktuell noch Erkrankte in ÖSTERREICH: 1.262

(Stand: Montag, 11. Mai, aktualisiert um 11 Uhr)

Wien: 520 (- 40)

Steiermark: 251 (- 11)

Niederösterreich: 174 (- 2)

Tirol: 99 (+/- 0)

Burgenland: 43 (- 1)

Oberösterreich: 42 (- 5)

Salzburg: 37 (- 1)

Vorarlberg: 27 (+/- 0)

Kärnten: 9 (- 1)

Aus der heutigen Video-Konferenz der Landeshauptleute mit dem Bund

Weiterhin pocht Landeshauptmann Peter Kaiser auf eine rasche Lösung für Non-Profit-Vereine in Sport und Kultur. Dies machte er bei der heutigen Video-Konferenz mit der Bundesregierung und den Bundesländern deutlich – erneut.

In Kärnten will man den Theaterwagen der Komödienspiele Porcia für Aufführungen im Freien auf Tour schicken, mit Intendantin Angelika Ladurner gab es dazu schon vielversprechende Vorgespräche. Doch dazu müsste es andere Möglichkeiten geben, was die erlaubte Personenanzahl betrifft. Der Bund, so Kaiser, habe anklingen lassen, dass zumindest das Veranstaltungsverbot bis 31. August nicht in stein gemeißelt ist.

Kaiser äußerte sich in der heutigen Video-Konferenz auch zur Sonderregelung für Bundeslehrer ab 60 Jahren. "Für die Landeslehrer in Kärnten übernehmen wir diese Regelung nicht. Sie ist auch eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Berufsgruppen“, betonte der Landeshauptmann. Der in der Vorwoche seitens des Bildungsministeriums "unabgesprochene Vorstoß", wonach Bundeslehrer über 60 selbst entscheiden können, ob sie in der Schule unterrichten oder nicht, sorge auch bei anderen Landeshauptleuten für Unmut.

Im Kindergartenbereich wird laut Auskunft des Gesundheitsministeriums der derzeit geltende Erlass zum eingeschränkten Betrieb auslaufen, es werde dann entsprechende Handlungsempfehlungen und Leitlinien geben.

98 Prozent der Kurzarbeitsanträge genehmigt

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Kärnten hat seit Mitte März rund 6.000 Anträge auf Kurzarbeit zu bearbeiten. 98 Prozent davon wurden genehmigt. AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig erklärt: "In manchen Fällen geht es noch um Feinjustierungen, mitunter müssen Betriebe Unterlagen zur finalen Bearbeitung nachreichen." Für 5.860 Betriebe wurde Kurzarbeit genehmigt. 59.289 Mitarbeiter sind betroffen, das ist knapp ein Drittel der unselbständig Beschäftigten in Kärnten. Wird die Kurzarbeitsbeihilfe in Kärnten in vollem Umfang abgerufen, so bedeute das einen Budgetaufwand von ca. 465 Millionen Euro.

Ein Vergleich: Zwischen 2009 und 2010 meldeten nur rund 100 Betriebe Kurzarbeit an.

50 AMS-Mitarbeiter arbeiten an den Anträgen. Außerdem gibt es noch eine Flut an weiteren Aufgaben zu bewältigen, schließlich waren Ende April 38.142 Personen arbeitssuchend gemeldet oder in Schulung (65 Prozent mehr als im April 2019).

Erste Kurzarbeitswelle durch das AMS bewältigt: Peter Wedenig, Carmen Durchschlag und Melanie Jann (von links)

Auch österreichweit weniger Erkrankte

1.201 Österreicher sind aktuell noch am Corona-Virus erkrankt. Damit ging diese Zahl heute um weitere 61 Personen zurück.

Auch in den Spitälern entspannt sich somit die Situation weiter:

Normalbetten belegt: 211 (- 8)

Intensivbetten: 68 (- 4 seit gestern)

insgesamt hospitalisiert: 279 (- 12)

daheim betreut, milder Verlauf: 922 (- 49)

durchgeführte Corona-Tests: 319.484 (+ 2.976)

Genesene, Montag, 9.30 Uhr: 14.061 (plus 70)

Tirol: 3.317

Niederösterreich: 2.418

Oberösterreich: 2.169

Wien: 2.061

Steiermark: 1.423

Salzburg: 1.162

Vorarlberg: 839

Kärnten: 389

Burgenland: 283

Todesfälle, Montag, 9.30 Uhr: 620 (plus 2)

Wien: 144

Steiermark: 136

Tirol: 107

Niederösterreich: 95

Oberösterreich: 58

Salzburg: 37

Vorarlberg: 19

Kärnten: 13

Burgenland: 11

Steuererleichterungen für die Wirte

Bundeskanzler Sebastian Kurz trat gerade mit Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer vor die Presse, um das spezielle Hilfspaket für Gastronomen zu präsentieren. Neben den allgemeinen Hilfspaketen für die Zeit der Schließung wie Kurzarbeit oder dass 75 Prozent der Betriebskosten ersetzt werden, muss es auch Spezialpakete für besonders betroffene Branchen geben. Die Gastronomie ist eine davon. An eigenen Hilfspaketen für Veranstalter (Kultur und Sport), den Tourismus oder Reisebüros wird noch gearbeitet.

"Mit der Öffnung am Freitag alleine ist es noch nicht erledigt", so Kurz. "In erster Linie handelt es sich beim Wirtepaket um steuerliche Maßnahmen", ergänzte Kogler. Den Wirten müsse speziell geholfen werden, weil mehr Abstand weniger Tische und damit weniger Umsatz bedeutet.

Bis zu 500 Millionen Euro soll das Wirtepaket für rund 41.000 betroffene Betriebe mit ca. 145.000 Mitarbeitern umfassen. Einzelne Maßnahmen sind:

Senkung der Umsatzsteuer für antialkoholische Getränke von 20 auf zehn Prozent (bei alkoholischen ist das aufgrund von EU-Vorgaben nicht möglich) – insgesamt mache dies 200 Millionen Euro aus

für antialkoholische Getränke von 20 auf zehn Prozent (bei alkoholischen ist das aufgrund von EU-Vorgaben nicht möglich) – insgesamt mache dies 200 Millionen Euro aus Anhebung der Obergrenze für pauschalierte Betriebe von 255.000 auf 400.000 Euro, was vor allem ländlichen Betrieben helfen soll; Erhöhung des Grundpauschales von zehn auf 25 Prozent bis Ende 2020; Erhöhung des Mindestpauschalbetrages von 3.000 auf 6.000 Euro (insgesamt 100 Millionen Euro)

von 255.000 auf 400.000 Euro, was vor allem ländlichen Betrieben helfen soll; Erhöhung des Grundpauschales von zehn auf 25 Prozent bis Ende 2020; Erhöhung des Mindestpauschalbetrages von 3.000 auf 6.000 Euro (insgesamt 100 Millionen Euro) Erhöhung des Mobilitätspauschale von zwei auf sechs Prozent für Gasthäuser in Gemeinden bis 5.000 Einwohner und vier Prozent für Gasthäuser in Gemeinden bis 10.000 Einwohner

Abschaffung der Schaumweinsteuer – insgesamt 25 Millionen Euro

– insgesamt 25 Millionen Euro Erleichterung der Einstellung von Aushilfskräften

weitere Vergünstigung von Essensgutscheinen für Mitarbeiter (Steuerfreiheit von 4,4 auf 8 Euro erhöht); Anhebung der Höchstgrenze für steuerfreie Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte von 1,1 auf zwei Euro – insgesamt 150 Millionen Euro, soll Konsum anregen

(Steuerfreiheit von 4,4 auf 8 Euro erhöht); Anhebung der Höchstgrenze für steuerfreie Gutscheine für Lebensmittelgeschäfte von 1,1 auf zwei Euro – insgesamt 150 Millionen Euro, soll Konsum anregen Geschäftsessen steuerlich höher absetzbar machen (von 50 auf 75 Prozent) – insgesamt 25 Millionen Euro

Getränkekarten sollen die Wirte, so Köstinger, gleich lassen, also die Preise nicht senken oder erhöhen. Die Anhebung der Pauschalierung ist eine dauerhafte Maßnahmen, alle weiteren gelten ab 1. Juli bis Ende 2020.

Blümel rechnete anhand eines Beispieles die Steuererleichterung vor: "Ein Dorfgasthaus mit 115.000 Euro Jahresumsatz zahlte bisher 3.670 Euro Steuern, dann 871 Euro."

Für Mahrer ist dieses Wirtepaket eine "moralische Verpflichtung", es müsse für besondere Branchen eine besondere Hilfe geben. Das Paket diene auch dazu, die Stimmung zu drehen. Viele Anregungen der Wirtschaftskammer seien aufgenommen worden.

Für die besonders hart getroffene Nachtgastronomie, so Kurz, werden gerade eigene Lösungen ausgearbeitet.

In Villach können Wirte Gastgärten kostenlos vergrößern

Auch die Villacher Stadtregierung will den Wirten helfen und hat ein eigenes Paket geschnürt: Jene 64 Wirte, die Gastgärten auf öffentlichem Grund betreiben, zahlen bis Ende August kein Benützungsentgelt. Sie können ihre Außenbereiche auch kostenlos vergrößern. Die Anzahl der Verabreichungsplätze darf nicht verändert werden, aber die Fläche aufgrund der Abstandsregelungen.

Wirte, die ihren Außenbereich vergrößern wollen, sollen sich bei der zuständigen Abteilung melden (strassenrecht@villach.at oder 04242/205 21 15).

Noch neun Kärntner aktiv erkrankt

Erstmals sind in Kärnten unter zehn Personen aktiv erkrankt. Es gibt derzeit keine Corona-Patienten auf der Intensivstation.

Zahlen aus Kärnten (Vergleich von gestern auf heute):

insgesamt positiv getestet: 411 (+/- 0)

genesen: 389 (+ 1)

verstorben: 13 (+/- 0)

aktiv Erkrankte: 9 (- 1)

Corona-Tests insgesamt: 12.496 (+ 82)

Personen im Krankenhaus: 1 (- 1)

stationär im Krankenhaus: 1 (- 1)

auf Intensivstation: 0

Seit fünf Tagen keine Neuinfektion in Kärnten

Österreich:

Mit 15.792 Corona-Fällen österreichweit bleibt die Lage nach wie vor stabil. In 24 Stunden – also seit Sonntag um 8 Uhr – wurden es um 15 Infizierte mehr, das sind plus 0,1 Prozent (gestern: 0,27 %).

Ein Blick in die Bundesländer:

330 im Burgenland, 411 in Kärnten, 2.691 in Niederösterreich, 2.269 in Oberösterreich, 1.212 in Salzburg, 1.810 in der Steiermark, 3.518 in Tirol, 877 in Vorarlberg und 2.674 in Wien.

Weltweit sind 4.103.136 Corona-Fälle bekannt, ebenso 1.411.619 Genesene.

Kärnten:

Seit fünf Tagen bleiben in Kärnten die jemals Infizierten bei 411, also keine Neuinfektion.

Ein Blick auf die vergangene Woche, jeweils 8 Uhr:

3. bis 5. Mai: kein Anstieg bei Fällen

6. Mai: + 1 Fall (+ 0,24 %)

7. bis 11. Mai: kein Anstieg bei Fällen

Unterstützung für Gastronomie

"Unterstützung der heimischen Gastronomie": Darüber wollen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer heute aufklären – um 9.45 Uhr, live übertragen wird die Pressekonferenz hier!

Öffentlicher Verkehr ab heute wieder "normal" unterwegs

Ab heute, Montag, ist der öffentliche Verkehr (Regionalbus- und Bahnverkehr) wieder im Normalbetrieb unterwegs. Nach einem Stufenplan wurde er hochgefahren – zuerst für die Pendler, dann für die Schüler. "Ziel ist es, dass alles wieder reibungslos funktioniert, wie zu Zeiten vor Corona", so Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.

