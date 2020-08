GOING. Bei einem Bergunfall am Wilder Kaiser (Gebiet Going) wurde am 25. August eine Belgierin (26) schwer verletzt.

Die Frau befand sich als Mitglied einer von einem Bergführer geführten Gruppe im Abstieg von der Goinger Halt, als sie von einem herabfallenden großen Stein am linken Unterarm getroffen wurde. Die schwer Verletzte musste per Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in s BKH St. Johann gebracht werden.