Kitzbüheler TVB-Führung bilanziert eine schwierige Zeit und blickt mit Tatendrang in die Zukunft.

"Das Modell mit der geschäftsführenden Obfrau hat sich bewährt, vieles wurde begonnen und vorangetrieben, am Golfplatz verzeichnen wir einen Rekordumsatz",

fasste Kitzbühel Tourismus Obmann Christian Harisch Positives bei der Vollversammlung zusammen und ging auch auf die (Corona-)Erschwernisse ein: "Ein schwieriges Jahr, keine Wintersaison, aktuell wieder Ungewissheiten – das sind Probleme, aber wir wollen nicht verzagen, sind nun aktiv in die Saison gestartet und wollen voraus marschieben", so Harisch.

Zuviel sei bereits verloren gegangen (z. B. die große Tennislizenz von Ion Tiriac), daher müsse man zusammenhalten, was man habe.



"Hotels müssen Hotels bleiben, Betriebe müssen fortgeführt werden, Kitzbühel muss als Marke weiter funktionieren. Sehr gut ist, dass sich viele Junge, auch kritisch, einbringen",

so der Obmann.

Totalausfall

Minus 97 % im Winter, minus 28 % im Sommer (gg. 2019), plus 24 % gegenüber dem Sommer 2020 – da ist viel Luft nach oben, so GF Viktoria Veider-Walser.



"Vor allem Großbritannien als wichtiger Markt ist fast komplett weggebrochen, auch die USA-Gäste fehlen schmerzlich; im Juli und August lag unsere Auslastung bei 43 % – auch hier ist Luft nach oben",

so die geschäftsführende Obfrau.

Im Verband wurden zuletzt einige Projekte neu gestartet, v. a. in den Bereichen Service/Verwaltung, Social Media und Medien (Kitzbühel Magazin). Für Marketingaktivitäten und den Imagefilm gab es zahlreiche Auszeichnungen.

Im Mai hieß es "Kitzbühel startet durch" (Roter Teppich, Pop up Radio etc.), der Sommer stand im Zeichen von "Pura Vida" (entwickelt in Co-Creation).

Das Thema "Kulinarik" wurde im Sommer und Herbst gepusht – Kitz Kulinarik, Genussherbst, Kitzbühel & Piemont waren die Schlagworte dazu. Erfolgreich verliefen drei Golf-Kooperationen. Mit zahlreichen Online-Initiativen und den "Local Heroes" wurde stark nach außen kommuniziert.

"Und unser Markenbildungsprozess mündete in ein 'Zukunftsbild', das nun in die Umsetzung geht",

so Veider-Walser.

