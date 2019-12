ST. ULRICH AM PILLERSEE. Am 28. Jänner ging bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn eine Vermisstenmeldung ein. Nach einer Suchaktion konnte der Vermisste nur mehr tot geborgen werden.

Toter nach Suchaktion in St. Ulrich gefunden

Am 28.12.2019 meldeten Angehörige in der Polizeiinspektion Fieberbrunn ihren Angehörigen, einen 57jährigen als vermisst. Bei einer Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung St. Ulrich, der Feuerwehr St. Ulrich und von Polizeidiensthunden wurde der Österreicher um 17:30 Uhr im Ortsgebiet von St. Ulrich tot aufgefunden. Es gibt keine Indizien in Richtung Fremdverschulden.

Eine Obduktion wurde angeordnet.

